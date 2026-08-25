Incroyable : fondé en 2017, ce club va jouer la Ligue des champions pour la première fois de son histoire

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Incroyable : fondé en 2017, ce club va jouer la Ligue des champions pour la première fois de son histoire
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Sabah FK s'est qualifié pour la première de son histoire en Ligue des champions. Fondé en 2017, le club azerbaïdjanais a renversé l'Hapoel Be'er Sheva dans les dernières secondes de la rencontre. Une victoire 5-2.

Ce mardi soir, Sabah FK jouait sa qualification pour la Ligue des champions face à l'Hapoel Be'er Sheva. À la 94e minute, le club azerbaïdjanais était virtuellement éliminé. Il ne lui restait que quelques secondes pour marquer et sauver sa saison européenne. Le but est arrivé au dernier moment sur corner grâce à Tellur Mutallimov, permettant à Sabah d'égaliser et d'arracher les prolongations.

À ce moment-là, la soirée a changé. Sabah a profité des trente minutes supplémentaires pour inscrire deux nouveaux buts et s'imposer 5-2. Sur l'ensemble des deux rencontres, les Azerbaïdjanais l'ont emporté 6-4. Pour la première fois de son histoire, le club s'est qualifié pour la Ligue des champions. Une phrase difficile à imaginer quand on sait où Sabah se trouvait quelques années plus tôt.

Moins de dix ans pour ce club

En 2017, le club venait d'être créé. Sa première saison s'est déroulée en deuxième division et s'est terminée par une montée. L'apprentissage de l'élite a pris du temps. Sabah a terminé septième, puis sixième, avant de prendre deux fois la cinquième place. Petit à petit, le club s'est rapproché des premières places du championnat.

Le changement est arrivé en 2022-2023 avec une deuxième place. Sabah a terminé troisième, puis cinquième avant de vivre la meilleure saison de sa courte histoire. La saison passée, le club est devenu champion d'Azerbaïdjan pour la première fois. Ce titre lui a ouvert la porte des qualifications européennes et, quelques mois plus tard, l'équipe est parvenue à aller jusqu'au bout.

Cette saison, le club va découvrir la Ligue des champions. Sans cette égalisation à la 94e minute, Sabah aurait été éliminé. Le club a renversé la situation en prolongation et peut préparer sa toute première Ligue des champions.

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