Lyon ou l'AS Roma ? Malick Fofana aurait fait son choix

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Malick Fofana revient bien après plusieurs mois de blessure. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs, l'Olympique Lyonnais ne compte pas se séparer facilement du Belge.



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