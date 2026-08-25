Moment décisif dans le dossier de Malick Fofana à la Roma : le club italien va trancher en interne

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Le transfert de Malick Fofana se concrétise, et c'est l'AS Rome qui a trouvé un accord personnel avec le jeune ailier gauche. Reste à s'entendre avec Lyon, pour qui il est tout de même du voyage à Istanbul ce mardi pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions.