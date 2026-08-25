Moment décisif dans le dossier de Malick Fofana à la Roma : le club italien va trancher en interne

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Moment décisif dans le dossier de Malick Fofana à la Roma : le club italien va trancher en interne
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Le transfert de Malick Fofana se concrétise, et c'est l'AS Rome qui a trouvé un accord personnel avec le jeune ailier gauche. Reste à s'entendre avec Lyon, pour qui il est tout de même du voyage à Istanbul ce mardi pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Nicolas Baccus

Moment décisif dans le dossier de Malick Fofana à la Roma : le club italien va trancher en interne

Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano a donné de nouvelles informations sur le dossier Malick Fofana à la Roma. Le joueur a trouvé un accord personnel avec le club italien, mais la Roma doit tout de même encore décider en interne si elle poursuit le dossier ou non.

Le joueur est toujours attiré par le projet, souligne le journaliste. Les deux clubs, l'OL et la Roma, n'ont pas encore trouvé de terrain d'entente. Les Gones réclament plus de 35 millions d'euros d'indemnité pour laisser filer leur jeune talent de 21 ans.

Florent Malice

La Roma met en place un montage pour s'offrir Malick Fofana

Les détails du transfert à venir de Malick Fofana à l'AS Rome commencent à filtrer. En effet, le club italien n'a pas les moyens de payer d'un coup les 35 millions d'euros réclamés par l'Olympique Lyonnais, et aurait donc, selon la Gazzetta Dello Sport, mis en place un montage bien particulier.

Plutôt que de s'offrir Fofana, la Roma va d'abord l'accueillir en prêt payant de 5 millions d'euros, avec une option d'achat obligatoire placée à 30 millions d'euros, ainsi qu'un pourcentage à la revente à l'OL. Un montage qui permettra aussi à la Roma de s'offrir Rodrigo Mora, en provenance du FC Porto, pour 25 millions d'euros... et 25 millions d'euros supplémentaires dans un an. Les clubs italiens ne manquent pas d'inventivité...

Le transfert de Malick Fofana se concrétise, et c'est l'AS Rome qui a trouvé un accord personnel avec le jeune ailier gauche. Reste à s'entendre avec Lyon, pour qui il est tout de même du voyage à Istanbul ce mardi pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions.

De nombreux Diables Rouges changent de club lors de ce mercato estival. Cela devrait aussi être le cas de Malick Fofana, sur le point de quitter l'Olympique Lyonnais qui voulait pourtant résolument le garder, mais qui ne peut pas se permettre de refuser de grosses offres dans la situation financière qui est la sienne.

De grosses offres, ou du moins des promesses, il en est tombé pour l'ancien ailier gauche de La Gantoise, qui a un temps attiré l'intérêt de Leipzig, mais aussi et surtout de l'AS Roma et de Galatasaray.

Deux clubs bien différents pour le natif d'Alost âgé de 21 ans et international à cinq reprises, qui aurait fait son choix. Selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, Malick Fofana aurait trouvé un accord personnel avec la Roma ces dernières heures.

Malick Fofana d'accord avec la Roma, mais toujours présent pour Lyon

Le club italien doit désormais s'entendre avec l'OL, qui réclame 40 millions d'euros pour le petit et virevoltant format de 1,69 m. Capable d'offrir 35 M€ pour Nicolo Tresoldi (une offre refusée par le Club de Bruges), la formation de la capitale devrait être en mesure de s'aligner sur les exigences des Gones, même si Malick Fofana n'est estimé "que" à 30 millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt.

Notre compatriote ne sera, par contre, pas écarté jusqu'à ce que son transfert se concrétise. Il est bien du voyage à Istanbul pour disputer le match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions au Fenerbahçe, l'équipe de Romelu Lukaku, et donc pas pour finaliser son transfert avec le club rival du Fener'. Un 81e match de Malick Fofana à Lyon qui pourrait être le dernier.

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