La victoire à l'aller n'a pas suffi : les rêves d'Europa League de Saint-Trond s'envolent

Malgré sa victoire à l'aller, Saint-Trond n'est pas parvenu à se hisser en phase de ligue de l'Europa League. Contre l'Omonia Nicosie, les Canaris paient surtout leur mauvaise entame de match, précipitant la défaite 4-2. Ils évolueront tout de même en Conférence League.

C'est nanti d'un but d'avance (tombé dans le temps additionnel grâce au capitaine Shogo Taniguchi) que Saint-Trond se rendait à Chypre pour arracher l'Europa League.

Après un premier coup franc trudonnaire dangereux (un ballon d'Arbnor Muja détourné par le portier local), l'Omonia a réagi. Avec d'abord un coup franc également repoussé des poings par Leo Kokubo. Et puis par un but...

Saint-Trond dépassé

L'ouverture du score tombe sur un penalty concédé par Kokubo pour un accrochage sur Loïs Diony. Le Français s'est fait justice lui-même pour remettre les siens à hauteur sur l'ensemble des deux confrontations depuis les onze mètres (17e, 1-0).

Sous les 30 degrés chypriotes, Saint-Trond a repris l'initiative mais s'est montré bien moins tranchant que son adversaire dans le dernier tiers du terrain. La pause fraîcheur n'a pas permis aux Canaris de retrouver leur football. Pire, Nicosie faisait le break à la demi-heure, grâce à une mauvaise passe de Vanwesemael exploitée par Diony, auteur d'un doublé (30e, 2-0).





L'espoir renaît jusqu'à la mi-temps

Heureusement, l'Omonia a rapidement relancé Saint-Trond dans la rencontre, en concédant à son tour un penalty trois minutes plus tard. Ilias Sebaoui a pris ses responsabilités pour faire 2-1, tout restait donc encore à faire à la pause.

🐥 | Ilias Sebaoui brengt de Kanaries opnieuw in de wedstrijd! 🫡💥 #UEL pic.twitter.com/aVopYMghRl — DAZN België (@DAZN_BENL) August 27, 2026

Malheureusement, le STVV est retombé dans ses travers dès la reprise, laissant Diony marquer un triplé (50e, 3-1). Longtemps stériles, les Limbourgeois n'ont remis sérieusement le nez à la fenêtre qu'à la 70e, sur une tentative de Sebaoui détournée par le gardien adverse.

Pas suffisant pour mener Saint-Trond sur la voie d'un retour. L'Omonia a même inscrit le 4-1 dans le dernier quart d'heure. Malgré le deuxième but de Sebaoui pour sauver l'honneur dans le temps additionnel, les visiteurs doivent s'avouer vaincus.

Saint-Trond passe donc à côté de l'Europa League mais se consolera avec des affiches de Conférence League au moins jusqu'en hiver. Ils pourraient y retrouver un certain Wouter Vrancken, qui a validé son ticket pour la compétition avec les Hearts hier soir.