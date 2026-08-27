Passé près de la catastrophe, Wouter Vrancken respire... et retrouvera peut-être la Belgique

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Passé près de la catastrophe, Wouter Vrancken respire... et retrouvera peut-être la Belgique
Photo: © photonews
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L'aventure européenne n'est pas passée loin du précipice pour Wouter Vrancken et Heart of Midlothian. Menés sur la pelouse du Rapid Vienne et en infériorité numérique, les Écossais ont cependant renversé la vapeur avant d'arracher leur qualification aux tirs au but. Un ouf de soulagement pour notre compatriote, dont la première aventure à l'étranger n'avait pas commencé de la meilleure des manières.

Avec un match aller terminé sur le score de 2-2, tout était ouvert entre le Rapid Vienne et les Hearts de Wouter Vrancken en barrages de la Conference League. Mais en Autriche, les Ecossais ont rapidement éprouvé des difficultés, et ont concédé l'ouverture du score dès la demi-heure de jeu, via Karade. 

Initialement qualifiés pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions, mais éléminés par une autre équipe autrichienne, le Sturm Graz, puis par les Portugais de Benfica en Europa League, les Hearts pensaient s'éloigner de toute compétition européenne, ce qui aurait constitué une énorme déception pour Wouter Vrancken. 

D'autant que la situation s'est encore compliquée davantage à la 76e minute, après la deuxième carte jaune du milieu de terrain Tomas Magnusson. Condamnés à terminer à dix, les Hearts ont cependant égalisé trois minutes plus tard via Pierre Kabore, forçant ainsi les prolongations. 

Les Hearts et Wouter Vrancken sont en Conference League

Toujours en infériorité numérique, les Ecossais ont pris les commandes au passage de la 100e minute, grâce à Calvin Miller. Avant de recevoir un nouveau coup sur la tête à la 119e minute avec l'égalisation de Nenad Cvetkovic, conduisant tout droit la rencontre vers une séance de tirs au but. 

Une séance remportée par les Hearts, qui n'ont manqué qu'un penalty, contre deux pour le Rapid Vienne. Au bout du suspense, Wouter Vrancken est donc bien qualifié pour la phase principale de la Conference League, tandis que les Autrichiens devront composer sans Europe cette saison.

Un véritable ouf de soulagement pour notre compatriote, qui a notamment recruté le gardien de Beveren Beau Reus, titulaire, cet été, et qui pourrait donc revenir en Belgique dans quelques mois... comme adversaire, cette fois. 

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