Un club wallon attendait un autre tirage en Coupe : "Déçus ? Bien sûr"

Pas de week-end de championnat en vue pour la fin de semaine. C'est la Coupe de Belgique qui va reprendre ses droits, avec l'entrée en lice des clubs de D1A pour les seizièmes de finale. Parmi les petits poucets encore en course, Habay espère créer l'exploit face à Beveren.

Comme c'est le cas lorsque les survivants des premiers tours sont encore en course, le club d'Habay s'est réuni dans sa cafétéria pour suivre en direct le tirage au sort des seizièmes de finale de la Croky Cup. Le petit village de 3500 habitants rêvait secrètement de jouer contre un ténor de Pro League. Anderlecht, le Standard, l'Union Saint-Gilloise, le Club de Bruges : tout était envisageable.

Habay veut écrire l'histoire

Le verdict n'a pas fait sauter tout le monde de joie. Alors que Rochefort et Virton recevront respectivement La Gantoise et Genk, Habay se déplacera à Beveren vendredi soir.

"Bien entendu qu'on était déçus", sourit le coach Samuel Petit au micro de la RTBF. 'J'étais surtout déçu pour les joueurs, ils attendaient une autre affiche. Mais après, c'est retombé. Il y a quand même de la joie, de la fierté de s'être qualifié pour ces seizièmes de finale".

Beveren, pas le tirage le plus sexy mais déjà immense favori

Pour se frotter au club de leur rêve, les joueurs d'Habay devront donc franchir un tour de plus. Battre Beveren serait en tout cas un exploit monumental. Une bonne partie du noyau a un travail sur le côté et a dû prendre congé vendredi après-midi : le groupe partira vers 13h pour éviter les embouteillages autour de Bruxelles puis d'Anvers.



La différence de professionnalisme est logiquement importante. Mais qu'est-ce qui pourrait permettre à Habay de créer la surprise ? "Que les joueurs de Beveren se rendent compte qu'on est le plus petit village des seizièmes de finale et nous prennent un peu de haut, c'est ce qui arrive souvent avec les clubs professionnels. C'est sûr qu'à armes égales, on n'aura pas trop à revendiquer. Mais peut-être que mes joueurs vivront la soirée de leur vie".