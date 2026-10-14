🎥 Les cheveux mauves, le coeur rouge et blanc : parti d'Anderlecht cet été, le voilà héros de Bundesliga

Scott Crabbé, journaliste football
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🎥 Les cheveux mauves, le coeur rouge et blanc : parti d'Anderlecht cet été, le voilà héros de Bundesliga

Keisuke Goto est devenu le héros de Fribourg le week-end dernier. L'ancien attaquant d'Anderlecht et de Saint-Trond a offert une victoire 2-1 à son équipe face à Schalke 04 en fin de match. Son but a également permis aux siens de réaliser quelque chose de plus grand encore : prendre la tête de la Bundesliga.

L'attaquant japonais a rejoint Fribourg l'été dernier en provenance d'Anderlecht, après avoir impressionné lors de son prêt à Saint-Trond. En Allemagne, il doit pour l'instant surtout se contenter de montées au jeu, mais il a prouvé dimanche qu'il pouvait aussi être décisif comme supersub.

Un début de saison historique

Fribourg a bien entamé la rencontre et a ouvert le score après dix minutes. Maximilian Eggestein a repris un ballon repoussé après que le gardien de Schalke, Loris Karius, ait arrêté une tête de Matthias Ginter.

Après une demi-heure, Adrian Gantenbein a remis les visiteurs à égalité. La mission est devenue encore plus difficile pour les locaux après la pause, lorsque Yuito Suzuki a reçu sa deuxième carte jaune à la 64e minute.

Goto le héros

À dix, Fribourg semblait surtout devoir défendre un point, mais l'entraîneur Julian Schuster a finalement vu ses remplaçants faire la différence. À la 85e minute, Vincenzo Grifo a déposé le ballon devant le but depuis la gauche. Goto, reconnaissable à ses cheveux...mauves, a surgi au second poteau et a placé une tête pour le 2-1 hors de portée de Karius. Schalke n'a pas été en mesure de réagir.

Grâce à cette victoire, Fribourg occupe la tête de la Bundesliga après cinq journées, avec treize points. Le Borussia Dortmund compte le même total, mais possède une moins bonne différence de buts. Le Bayern Munich de Vincent Kompany est pour le moment deux points derrière.

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