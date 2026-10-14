Un cadre d'Anderlecht très lucide : "Thierry Henry m'a donné une carrière"

Scott Crabbé, journaliste football
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Un cadre d'Anderlecht très lucide : "Thierry Henry m'a donné une carrière"
Photo: © photonews
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Du haut de ses 26 ans, Giulian Biancone apporte une expérience précieuse à Anderlecht. Depuis ses débuts à Monaco, le défenseur français a pas mal bourlingué. Peut-être même un peu trop à son goût.

Avant de se faire connaître une première fois en Pro League aux côtés d'un certain Jérémy Taravel dans la défense du Cercle de Bruges, Giulian Biancone était, comme plusieurs anciens Groen en Zwart de l'époque, un ancien espoir de Monaco.

Le natif de Fréjus a disputé sept matchs en équipe première sur le Rocher. Ses grands débuts professionnels, c'était en tant que titulaire sur le terrain de l'Atletico Madrid en Ligue des Champions en novembre 2018. Il était alors à peine majeur. Youri Tielemans et Nacer Chadli faisaient partie de ses coéquipiers de l'époque.

Peur de rien, même avec une légende en guise de coach

"Je ne connaissais rien… mais jamais je n’ai eu peur. J'ai juste kiffé le moment, en adorant le fait d’être là : ce jour-là, j’ai juste compris que tout cela était fait pour moi. En fait, ceux qui ont les jambes qui tremblent doivent malheureusement se dire qu’ils ne sont pas faits pour ça. Footballeur professionnel est un métier en soi. Et si on ne gère pas bien ce stress-là, il faut revoir ses ambitions à la baisse", explique-t-il dans une interview accordée à la RTBF.

Biancone avait comme entraîneur un certain Thierry Henry. Mais la toute première expérience de l'ancien attaquant de l'Equipe de France en tant qu'entraîneur avait tourné au vinaigre, se terminant après 20 matchs (dont une défaite 0-4 contre le Club de Bruges d'Ivan Leko).

Giulian Biancone
© photonews

"Comme coach, Thierry Henry avait aussi beaucoup de charisme et de sens tactique, mais il est arrivé dans un moment difficile à Monaco. Les leaders du vestiaire n'ont pas adhéré à son caractère et à sa méthode : il y a eu rupture. Mais vu le nombre de blessés, il a aussi donné la chance à beaucoup de jeunes, dont je faisais partie. Il a donné des carrières à pas mal de mecs comme moi : on reste tous très reconnaissants de tout ce qu'il a fait pour nous", se souvient Biancone.

Toujours très attaché à Monaco mais heureux de voler de ses propres ailes

Après ses deux séjours en location au Cercle de Bruges, le joueur a été définitivement cédé à Troyes. Nottingham Forest l'a ensuite acheté pour dix millions d'euros en 2022, mais l'expérience a tourné court (trois matchs disputés), notamment à cause de sa déchirure du ligament croisé.

Il a alors rebondi à l'Olympiakos. L'aventure en Grèce a été plus enrichissante : elle lui a permis de décrocher les trois premiers trophées de sa carrière et de rencontrer sa femme, avec qui il attend d'ailleurs un enfant pour cet hiver. 

Huit ans après avoir lancé sa carrière, Giulian Biancone apporte un regard assez lucide sur ses choix : "J’aurais bien aimé être l'homme d'un seul club, Monaco, un club que je continue à adorer et où j'ai vécu des choses exceptionnelles. Mais ça s’est très vite révélé impossible". 

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