L'Europe grâce au championnat, est-ce déjà fini pour le Standard ?

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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L'Europe grâce au championnat, est-ce déjà fini pour le Standard ?
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Battu pour la troisième fois consécutive, le Standard perd de plus en plus de terrain sur ses concurrents aux places européennes et sera déjà le couteau sous la gorge lors de ses deux prochains matchs : face à Dender en Coupe de Belgique, puis au Racing Genk en Pro League. Plus le droit à l'erreur, déjà, pour Vincent Euvrard et ses troupes.

Le Standard doit-il déjà changer son fusil d'épaule et abandonner toute ambition européenne après sa troisième défaite consécutive, subie dans le choc wallon face au Sporting Charleroi ce dimanche à Sclessin ?

Conscient du piège que représente la question, Vincent Euvrard a botté en touche en conférence de presse, où il s'est plutôt étendu sur sa frustration à l'égard du corps arbitral concernant la situation de penalty sur Salieu Drammeh dans le temps additionnel.

Il s'agit toutefois bien d'une réflexion à avoir en cette mi-octobre. Malgré un contenu plus intéressant dans le jeu, davantage de buts marqués et d'occasions créées depuis le début de la saison, le Standard ne va pas mieux sur le plan comptable.

Le Top 5 est déjà presque hors de portée des Rouches

Avec 11 points sur 24, les Rouches ne pointent qu'à la neuvième place du classement, entre Zulte Waregem et Lommel, à cinq points déjà de la cinquième place occupée par le Sporting d'Anderlecht, qui ne cesse de passer par le chas de l'aiguille, mais qui passe quand même.

Ce n'est pas le cas du Standard, qui semble pratiquement déjà largué après moins de dix journées, même si une saison est encore longue et que cinq points peuvent se rattraper. Il faudra pour cela enchaîner les victoires et espérer des faux pas des concurrents, ce qui n'est pas vraiment dans les projections lorsque l'on analyse la situation des différents candidats à l'Europe.

Lire aussi… Le symbole du début de saison rêvé du Sporting Charleroi : "Il faut garder cette forme d'insouciance"

Tout le monde semble monter en puissance après le début de saison, tandis que les Rouches font du surplace avant une rencontre de Coupe de Belgique devenue déjà de plus en plus cruciale compte tenu de la situation en championnat, puis un déplacement délicat au Racing Genk en Pro League. Malgré une éventuelle qualification contre Dender, un 0/12 ferait assurément très, très mal au Matricule 16.

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