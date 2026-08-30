Lionel Messi régale à 39 ans : quatre buts et un nouveau record avec l'Inter Miami

Auteur d'un quadruplé contre Montréal en MLS, Lionel Messi porte son total à 927 buts en carrière. À 39 ans, la barre des 1000 buts commence à se rapprocher.

Lionel Messi avait marqué quatre buts dans un même match pour la dernière fois en février 2020. Six ans plus tard, il vient de recommencer. L'Argentin a inscrit quatre des sept buts de l'Inter Miami contre Montréal 7-1. Une performance rare dans sa carrière : malgré tous ses records, il n'avait atteint ou dépassé les quatre buts qu'à sept reprises jusque-là.

Messi a débloqué la rencontre (2-1) sur coup franc avant la pause. Il a récidivé au retour des vestiaires, puis s'est offert un lob pour porter son total à trois réalisations. Dans le temps additionnel, Messi a encore marqué sur coup franc, en trouvant directement la lucarne. Miami s'est imposé 7-1 et renoue avec la victoire après cinq matchs sans succès.

En tête du classement des meilleurs buteurs de MLS

Cette saison, Messi tourne presque à un but par match en championnat : 18 réalisations en 19 apparitions. Personne ne fait mieux actuellement en MLS. Et ce n'est pas le seul chiffre à retenir. Depuis son arrivée à Miami, il a réussi 20 matchs avec au moins deux buts, un total atteint plus vite que n'importe quel autre joueur du championnat.

Le dernier grand objectif personnel de Lionel Messi ?

Et puis, il y a cette barre des 1000 buts qui n'est plus hors de portée. Messi en est à 927 dans sa carrière. Il lui en manque encore 73. Cristiano Ronaldo est beaucoup plus proche du compte avec 978 buts. Le Portugais n'a plus besoin que de 22 réalisations pour arriver à 1 000. L'écart entre les deux hommes est important, mais leur longévité permet de suivre cette bataille à distance.



Messi n'a jamais dit qu'il voulait atteindre les 1000 buts. Mais à son âge, il marque et ne parle pas de retraite. S'il joue quelques années, il pourrait se rapprocher de ce chiffre.