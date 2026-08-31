Live mercato (31/08) : nouvelle recrue à Manchester City, Samuel Mbangula pourrait rejoindre un Diable Rouge en Italie, Bradley Barcola est un joueur de Liverpool

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