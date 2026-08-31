Live mercato (31/08) : nouvelle recrue à Manchester City, Samuel Mbangula pourrait rejoindre un Diable Rouge en Italie, Bradley Barcola est un joueur de Liverpool
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
Nouvelle recrue à Manchester City : le club anglais officialise la signature d'Allan Elias
Manchester City a officialisé ce lundi la signature de l'ailier brésilien Allan Elias. Le joueur de 22 ans arrive en provenance de Palmeiras. Il a paraphé un contrat jusqu'au 30 juin 2031. Le montant du transfert est estimé à environ 40 millions d'euros.
"Je suis très heureux. Je suis très satisfait de la façon dont les choses se passent. Tout est différent ici, mais je pense que je vais m’adapter rapidement", a expliqué le joueur lors de sa première interview sous les couleurs de Manchester City.
Manchester loves a fighter. pic.twitter.com/jMN5zNKfrd— Manchester City (@ManCity) August 31, 2026
Samuel Mbangula pourrait rejoindre un Diable Rouge en Italie : un accord se rapproche
Selon le spécialiste des transferts, Fabrizio Romano, c'est Bologne qui semble le plus proche d'accueillir Samuel Mbangula. Le club italien se rapprocherait d'un accord avec le Werder Brême. Ce transfert pourrait débloquer l’accord pour un départ de Jonathan Rowe, ailier gauche de Bologne, à l’Atalanta Bergame.
Le joueur belge pourrait rejoindre un autre Belge qui vient de récemment signer dans le club italien, Arthur Theate. Le défenseur central a rejoint la formation italienne dimanche et pourrait d'ailleurs même déjà faire ses débuts ce lundi soir.
🚨🔴🔵 EXCL: Bologna are closing in on Samuel Mbangula deal with Werder Bremen.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026
The move can unlock Jonathan Rowe’s deal to Atalanta. ⚫️🔵 pic.twitter.com/73CQVAqHYb
Samuel Mbangula proche d'un départ du Werder Brême
Samuel Mbangula est tout proche d'un départ du Werder Brême. Un transfert pourrait avoir lieu dans les prochaines heures, selon le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri. L'ailier gauche belge de 22 ans attirerait les convoitises. Il serait une option concrète pour l'Atalanta Bergame, Hull City et Bologne. L'Olympique Lyonnais surveillerait également le natif de Bruxelles.
Le joueur est actuellement sous contrat avec le Werder Brême jusqu'au 30 juin 2030. Sa valeur marchande est estimée à 8 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt.
À noter qu'il est resté sur le banc lors de la défaite du Werder Brême face à Fribourg sur le score de 4-1 dimanche.
Accord conclu : Matias Fernandez-Pardo va signer chez le grand rival du nouveau club de Thomas Meunier
Alors qu'il a été écarté du groupe professionnel jusqu'à la fin du mercato, Matias Fernandez-Pardo semble désormais proche d'un départ à Newcastle. Un dénouement qui mettrait un terme à une situation qui avait fini par pourrir l'ambiance chez les "Dogues". (Lire la suite)
Bradley Barcola est un joueur de Liverpool
C'est officiel, Bradley Barcola est un joueur de Liverpool. L'international français rejoint les Reds pour un montant de 125 millions d'euros, plus 20 millions d'euros de bonus.
Le joueur se montra ravi : "C'est une grande fierté de pouvoir jouer pour Liverpool. Je suis très heureux. Cela a pris beaucoup de temps, mais je suis vraiment très heureux aujourd'hui de pouvoir jouer pour Liverpool. Tout ce que je veux, c'est être sur le terrain et pouvoir jouer. J'espère accomplir de très grandes choses. Tout d'abord, remporter la Premier League : c'est l'un des plus grands rêves de ma vie. L'objectif est d'y parvenir et de rester dans cette équipe sur le long terme. C'est pour cela que j'ai signé un long contrat et j'espère pouvoir y parvenir."
We are delighted to announce we have completed the signing of Bradley Barcola from Paris Saint-Germain, subject to international clearance 😁🇫🇷— Liverpool FC (@LFC) August 31, 2026
🔗 https://t.co/tlATpsWclC pic.twitter.com/CUC3DPYlj9
Daniel Muñoz rejoint Nottingham Forest
C'est officiel, l'ancien joueur du KRC Genk, Daniel Muñoz, quitte Crystal Palace et rejoint Nottingham Forest. Le Colombien a paraphé un contrat jusqu'au 30 juin 2029. Le montant du transfert est estimé à 25 millions d'euros plus des bonus.
Il a exprimé ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs : "Je suis vraiment très enthousiaste parce que je vois énormément de talent. Forest est une équipe avec de grands joueurs, beaucoup de qualités et de talent sur le terrain. J'ai hâte de commencer afin de pouvoir aider mes nouveaux coéquipiers et je pense que nous allons accomplir de grandes choses. La première chose, c'est que c'est un club qui gagne. Je pense que lorsque c'est l'ambition et la mentalité, aussi bien de la direction et du staff technique que des joueurs, cela rend le club spécial."
"C'est un club qui s'est beaucoup battu ces dernières années, qui a été très compétitif et qui a atteint les demi-finales de l'Europa League. Je pense qu'il nourrit des ambitions encore plus grandes pour l'avenir. C'est vraiment ce qui me plaît ici et c'est pour cela que j'ai décidé de venir ici", a-t-il conclu.
Welcome to Nottingham Forest, Daniel Muñoz. ✍️ pic.twitter.com/jvbcPsdMxU— Nottingham Forest (@NFFC) August 31, 2026
OFFICIEL : Cédric Hatenboer quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger
L'aventure de Cédric Hatenboer à Anderlecht est officiellement terminée. Recruté par les Mauves durant l'hiver 2025 contre environ 2,5 millions d'euros, avant de rejoindre Bruxelles l'été suivant, le milieu de terrain néerlandais retourne définitivement dans son pays natal. Il s'est engagé avec le Sparta Rotterdam jusqu'au 30 juin 2030, où il tentera de relancer sa carrière. (Lire la suite)
L'ancien Gantois Jonathan David va quitter la Juventus et rejoindre un autre géant européen
L'Atlético Madrid a soumis une offre à la Juventus pour recruter l'ancien Gantois Jonathan David. Un prêt avec option d'achat est évoqué. Le Canadien est ouvert à rejoindre la formation espagnole, selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, et les discussions se poursuivent concernant les détails du deal. Les Bianconeri devront cependant recruter un remplaçant avant de pouvoir le laisser partir chez les Colchoneros. (Lire la suite)
OFFICIEL : le bourreau du RFC Liège en fin de saison dernière s'est trouvé un nouveau club
Zalán Vancsa quitte Lommel pour poursuivre sa carrière en Suède, à Sirius. L'ailier hongrois met ainsi un terme à une aventure de plus de quatre ans dans le Limbourg. Son passage aura notamment été marqué par la montée en Pro League. (Lire la suite)
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