Live mercato (31/08) : nouvelle recrue à Manchester City, Samuel Mbangula pourrait rejoindre un Diable Rouge en Italie, Bradley Barcola est un joueur de Liverpool

Redaction
| Commentaire
Live mercato (31/08) : nouvelle recrue à Manchester City, Samuel Mbangula pourrait rejoindre un Diable Rouge en Italie, Bradley Barcola est un joueur de Liverpool
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !

Nicolas Baccus

Nouvelle recrue à Manchester City : le club anglais officialise la signature d'Allan Elias

Manchester City a officialisé ce lundi la signature de l'ailier brésilien Allan Elias. Le joueur de 22 ans arrive en provenance de Palmeiras. Il a paraphé un contrat jusqu'au 30 juin 2031. Le montant du transfert est estimé à environ 40 millions d'euros.

"Je suis très heureux. Je suis très satisfait de la façon dont les choses se passent. Tout est différent ici, mais je pense que je vais m’adapter rapidement", a expliqué le joueur lors de sa première interview sous les couleurs de Manchester City.

Nicolas Baccus

Samuel Mbangula pourrait rejoindre un Diable Rouge en Italie : un accord se rapproche

Selon le spécialiste des transferts, Fabrizio Romano, c'est Bologne qui semble le plus proche d'accueillir Samuel Mbangula. Le club italien se rapprocherait d'un accord avec le Werder Brême. Ce transfert pourrait débloquer l’accord pour un départ de Jonathan Rowe, ailier gauche de Bologne, à l’Atalanta Bergame.

Le joueur belge pourrait rejoindre un autre Belge qui vient de récemment signer dans le club italien, Arthur Theate. Le défenseur central a rejoint la formation italienne dimanche et pourrait d'ailleurs même déjà faire ses débuts ce lundi soir.

Nicolas Baccus

Samuel Mbangula proche d'un départ du Werder Brême

Samuel Mbangula est tout proche d'un départ du Werder Brême. Un transfert pourrait avoir lieu dans les prochaines heures, selon le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri. L'ailier gauche belge de 22 ans attirerait les convoitises. Il serait une option concrète pour l'Atalanta Bergame, Hull City et Bologne. L'Olympique Lyonnais surveillerait également le natif de Bruxelles.

Le joueur est actuellement sous contrat avec le Werder Brême jusqu'au 30 juin 2030. Sa valeur marchande est estimée à 8 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt.

À noter qu'il est resté sur le banc lors de la défaite du Werder Brême face à Fribourg sur le score de 4-1 dimanche.

Accord conclu : Matias Fernandez-Pardo va signer chez le grand rival du nouveau club de Thomas Meunier

Accord conclu : Matias Fernandez-Pardo va signer chez le grand rival du nouveau club de Thomas Meunier

Alors qu'il a été écarté du groupe professionnel jusqu'à la fin du mercato, Matias Fernandez-Pardo semble désormais proche d'un départ à Newcastle. Un dénouement qui mettrait un terme à une situation qui avait fini par pourrir l'ambiance chez les "Dogues". (Lire la suite)

Nicolas Baccus

Bradley Barcola est un joueur de Liverpool

C'est officiel, Bradley Barcola est un joueur de Liverpool. L'international français rejoint les Reds pour un montant de 125 millions d'euros, plus 20 millions d'euros de bonus.

Le joueur se montra ravi : "C'est une grande fierté de pouvoir jouer pour Liverpool. Je suis très heureux. Cela a pris beaucoup de temps, mais je suis vraiment très heureux aujourd'hui de pouvoir jouer pour Liverpool. Tout ce que je veux, c'est être sur le terrain et pouvoir jouer. J'espère accomplir de très grandes choses. Tout d'abord, remporter la Premier League : c'est l'un des plus grands rêves de ma vie. L'objectif est d'y parvenir et de rester dans cette équipe sur le long terme. C'est pour cela que j'ai signé un long contrat et j'espère pouvoir y parvenir."

Nicolas Baccus

Daniel Muñoz rejoint Nottingham Forest

C'est officiel, l'ancien joueur du KRC Genk, Daniel Muñoz, quitte Crystal Palace et rejoint Nottingham Forest. Le Colombien a paraphé un contrat jusqu'au 30 juin 2029. Le montant du transfert est estimé à 25 millions d'euros plus des bonus.

Il a exprimé ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs : "Je suis vraiment très enthousiaste parce que je vois énormément de talent. Forest est une équipe avec de grands joueurs, beaucoup de qualités et de talent sur le terrain. J'ai hâte de commencer afin de pouvoir aider mes nouveaux coéquipiers et je pense que nous allons accomplir de grandes choses. La première chose, c'est que c'est un club qui gagne. Je pense que lorsque c'est l'ambition et la mentalité, aussi bien de la direction et du staff technique que des joueurs, cela rend le club spécial."

"C'est un club qui s'est beaucoup battu ces dernières années, qui a été très compétitif et qui a atteint les demi-finales de l'Europa League. Je pense qu'il nourrit des ambitions encore plus grandes pour l'avenir. C'est vraiment ce qui me plaît ici et c'est pour cela que j'ai décidé de venir ici", a-t-il conclu.

OFFICIEL : Cédric Hatenboer quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger

L'aventure de Cédric Hatenboer à Anderlecht est officiellement terminée. Recruté par les Mauves durant l'hiver 2025 contre environ 2,5 millions d'euros, avant de rejoindre Bruxelles l'été suivant, le milieu de terrain néerlandais retourne définitivement dans son pays natal. Il s'est engagé avec le Sparta Rotterdam jusqu'au 30 juin 2030, où il tentera de relancer sa carrière. (Lire la suite)

L'ancien Gantois Jonathan David va quitter la Juventus et rejoindre un autre géant européen

L'Atlético Madrid a soumis une offre à la Juventus pour recruter l'ancien Gantois Jonathan David. Un prêt avec option d'achat est évoqué. Le Canadien est ouvert à rejoindre la formation espagnole, selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, et les discussions se poursuivent concernant les détails du deal. Les Bianconeri devront cependant recruter un remplaçant avant de pouvoir le laisser partir chez les Colchoneros. (Lire la suite)

OFFICIEL : le bourreau du RFC Liège en fin de saison dernière s'est trouvé un nouveau club

Zalán Vancsa quitte Lommel pour poursuivre sa carrière en Suède, à Sirius. L'ailier hongrois met ainsi un terme à une aventure de plus de quatre ans dans le Limbourg. Son passage aura notamment été marqué par la montée en Pro League. (Lire la suite)

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot

Plus de news

🎥 Le petit frère de Loïs Openda a fait ses grands débuts professionnels

🎥 Le petit frère de Loïs Openda a fait ses grands débuts professionnels

16:20
Accord conclu : Matias Fernandez-Pardo va signer chez le grand rival du nouveau club de Thomas Meunier

Accord conclu : Matias Fernandez-Pardo va signer chez le grand rival du nouveau club de Thomas Meunier

15:25
L'ancien Gantois Jonathan David va quitter la Juventus et rejoindre un autre géant européen

L'ancien Gantois Jonathan David va quitter la Juventus et rejoindre un autre géant européen

15:20
Un ancien attaquant vedette de l'Union va rejoindre Axel Witsel à Nice

Un ancien attaquant vedette de l'Union va rejoindre Axel Witsel à Nice

15:00
"Je n'avais pas réalisé ce qu'était le Standard" : Bernard Nguene, le Rouche en forme, se livre Interview

"Je n'avais pas réalisé ce qu'était le Standard" : Bernard Nguene, le Rouche en forme, se livre

14:45
Plusieurs clubs étrangers intéressés par Adriano Bertaccini : le point sur la situation

Plusieurs clubs étrangers intéressés par Adriano Bertaccini : le point sur la situation

14:20
OFFICIEL : Cédric Hatenboer quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger

OFFICIEL : Cédric Hatenboer quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger

14:00
Moussa N'Diaye va quitter Anderlecht : le Sénégalais en route vers un club de Bundesliga

Moussa N'Diaye va quitter Anderlecht : le Sénégalais en route vers un club de Bundesliga

13:42
Malick Fofana en route vers un transfert en Allemagne ? Une option concrète se dessine pour le Diable Rouge

Malick Fofana en route vers un transfert en Allemagne ? Une option concrète se dessine pour le Diable Rouge

13:20
"J'espère que nous accomplirons quelque chose de spécial" : Christian Burgess affiche ses ambitions

"J'espère que nous accomplirons quelque chose de spécial" : Christian Burgess affiche ses ambitions

12:40
Lucca Brughmans en route vers Liverpool pour un montant impressionnant

Lucca Brughmans en route vers Liverpool pour un montant impressionnant

12:14
"Ce but représente beaucoup pour moi" : Roméo Lavia aux anges après avoir marqué son premier but avec Chelsea

"Ce but représente beaucoup pour moi" : Roméo Lavia aux anges après avoir marqué son premier but avec Chelsea

12:00
Une claque dont Anderlecht avait besoin : Vitor Bruno est-il vraiment responsable ?

Une claque dont Anderlecht avait besoin : Vitor Bruno est-il vraiment responsable ?

11:40
4
Mario Stroeykens devrait connaître son nouveau club dans les prochaines 24 heures

Mario Stroeykens devrait connaître son nouveau club dans les prochaines 24 heures

11:30
"Je l'ai vu et entendu très motivé" : Domenico Tedesco se montre ravi de retrouver Arthur Theate

"Je l'ai vu et entendu très motivé" : Domenico Tedesco se montre ravi de retrouver Arthur Theate

11:00
Philippe Albert sous le charme d'un cadre de Charleroi : "Sans conteste, l’un des meilleurs joueurs de JPL"

Philippe Albert sous le charme d'un cadre de Charleroi : "Sans conteste, l’un des meilleurs joueurs de JPL"

10:30
2
OFFICIEL : le KRC Genk accueille un international bosnien passé par l'Ajax et la Roma

OFFICIEL : le KRC Genk accueille un international bosnien passé par l'Ajax et la Roma

09:30
Deux arrivées pour le prix d'une à l'Union : "On sait ce qu'il peut apporter" Réaction

Deux arrivées pour le prix d'une à l'Union : "On sait ce qu'il peut apporter"

09:00
Le Club de Bruges trouve enfin une porte de sortie à Gustaf Nilsson ?

Le Club de Bruges trouve enfin une porte de sortie à Gustaf Nilsson ?

09:15
Un ancien de Pro League fait tomber Marseille à lui tout seul : "Un joueur fabuleux"

Un ancien de Pro League fait tomber Marseille à lui tout seul : "Un joueur fabuleux"

08:30
Le déséquilibre qui a précipité la défaite d'Anderlecht : "On parle des fondamentaux" Réaction

Le déséquilibre qui a précipité la défaite d'Anderlecht : "On parle des fondamentaux"

07:40
1
OFFICIEL : le bourreau du RFC Liège en fin de saison dernière s'est trouvé un nouveau club

OFFICIEL : le bourreau du RFC Liège en fin de saison dernière s'est trouvé un nouveau club

08:00
OFFICIEL : Emiliano Martínez rejoint Chelsea et dispute déjà ses premières minutes ! La catastrophe pour Mike Penders ?

OFFICIEL : Emiliano Martínez rejoint Chelsea et dispute déjà ses premières minutes ! La catastrophe pour Mike Penders ?

07:30
"J'aurais pu jouer moi-même" : Ivan Leko pas tendre avec ses joueurs après la défaite

"J'aurais pu jouer moi-même" : Ivan Leko pas tendre avec ses joueurs après la défaite

07:00
Au Standard, Casper Nielsen a un message clair pour Dennis Ayensa : "Il peut faire la saison de sa vie" Interview

Au Standard, Casper Nielsen a un message clair pour Dennis Ayensa : "Il peut faire la saison de sa vie"

06:20
Anderlecht se rapproche d'une recrue bien nécessaire : les manquements étaient évidents au Parc Duden

Anderlecht se rapproche d'une recrue bien nécessaire : les manquements étaient évidents au Parc Duden

05:00
L'Antwerp écrasé à domicile par Saint-Trond, Westerlo prend son premier point

L'Antwerp écrasé à domicile par Saint-Trond, Westerlo prend son premier point

22:53
La première gifle de Vitor Bruno : "C'est ma responsabilité, c'est ce que j'ai dit aux supporters"

La première gifle de Vitor Bruno : "C'est ma responsabilité, c'est ce que j'ai dit aux supporters"

22:40
Challenger Pro League : Coup d'arrêt pour Virton, les Francs Borains rebondissent

Challenger Pro League : Coup d'arrêt pour Virton, les Francs Borains rebondissent

22:38
Guilherme fait danser Maamar, sixième jaune pour Mac Allister : les notes de l'Union contre Anderlecht Analyse

Guilherme fait danser Maamar, sixième jaune pour Mac Allister : les notes de l'Union contre Anderlecht

22:00
Le départ d'un titulaire unioniste confirmé à demi-mot : "C'est une période de merde" Réaction

Le départ d'un titulaire unioniste confirmé à demi-mot : "C'est une période de merde"

21:40
2
Dernier obstacle franchi : le KRC Genk va perdre l'un de ses cadres absolus

Dernier obstacle franchi : le KRC Genk va perdre l'un de ses cadres absolus

21:59
Zéro presque pointé ? Les notes des joueurs d'Anderlecht face à l'Union Saint-Gilloise Analyse

Zéro presque pointé ? Les notes des joueurs d'Anderlecht face à l'Union Saint-Gilloise

21:20
1
Anderlecht pousse...et laisse des espaces à l'Union - Direct Commenté Live

Anderlecht pousse...et laisse des espaces à l'Union - Direct Commenté

20:02
À peine arrivé, Axel Witsel bat presque un record en Ligue 1

À peine arrivé, Axel Witsel bat presque un record en Ligue 1

21:00
Nouvel Anderlecht, même déconvenue : l'Union s'offre le derby sans discussion

Nouvel Anderlecht, même déconvenue : l'Union s'offre le derby sans discussion

20:28
7

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
KRC Genk KRC Genk 4-0 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-2 KV Malines KV Malines
KV Courtrai KV Courtrai 1-3 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-1 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 1-2 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 2-1 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 1-4 STVV STVV
Union SG Union SG 3-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Dernières réactions

den strep den strep a propos de Une claque dont Anderlecht avait besoin : Vitor Bruno est-il vraiment responsable ? Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Philippe Albert sous le charme d'un cadre de Charleroi : "Sans conteste, l’un des meilleurs joueurs de JPL" Pogi Pogi a propos de Vincent Euvrard : "Le Standard ne méritait pas de gagner" et "Oui, Nkada veut partir" Pogi Pogi a propos de 🎥 Les Carolos furieux… Auraient-ils dû obtenir un penalty ? den strep den strep a propos de Zéro presque pointé ? Les notes des joueurs d'Anderlecht face à l'Union Saint-Gilloise QuickPick QuickPick a propos de La Fédération néerlandaise hausse le ton contre Infantino et met un plan surprenant sur la table JoBg JoBg a propos de Le déséquilibre qui a précipité la défaite d'Anderlecht : "On parle des fondamentaux" Pogi Pogi a propos de "Il va peut-être encore y avoir un ou deux mouvements" : la priorité de Charleroi pour la fin du mercato Pogi Pogi a propos de Le départ d'un titulaire unioniste confirmé à demi-mot : "C'est une période de merde" JoBg JoBg a propos de Nouvel Anderlecht, même déconvenue : l'Union s'offre le derby sans discussion Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved