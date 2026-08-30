Matias Fernandez-Pardo bientôt chez le grand rival du nouveau club de Thomas Meunier ?

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Matias Fernandez-Pardo bientôt chez le grand rival du nouveau club de Thomas Meunier ?
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Alors qu'il a été écarté du groupe professionnel jusqu'à la fin du mercato, Matias Fernandez-Pardo semble désormais proche d'un départ à Newcastle. Un dénouement qui mettrait un terme à une situation qui avait fini par pourrir l'ambiance chez les "Dogues".

Matias Fernandez-Pardo pourrait bien quitter Lille dans les derniers jours du mercato. Courtisé depuis plusieurs semaines, l’international belge de 21 ans, qui a déjà clairement manifesté son envie d'ailleurs, se rapproche désormais de Newcastle, avec qui les discussions seraient très avancées. Les "Magpies" se seraient rapprochés des exigences financières du LOSC. Un dénouement qui pourrait mettre fin à un été particulièrement mouvementé entre l'ailier diabolique et le club nordiste.

L'Atlético de Madrid, premier à se positionner

Newcastle avait concrètement manifesté son intérêt pour Fernandez-Pardo ces derniers jours, après avoir déjà vu l’Atlético de Madrid se positionner sur le dossier. Une première proposition anglaise, estimée autour de 40 millions d’euros hors bonus, avait été transmise sur le bureau des dirigeants lillois.

Depuis, les négociations ont progressé dans le bon sens. Selon les dernières informations de Sky Germany, Newcastle serait désormais proche d’un accord avec Lille et aurait sensiblement rapproché son offre du montant réclamé par le club français, qualifié pour la première phase de la Ligue des Champions.

Le profil de l'ailier belge, capable aussi de jouer en pointe, séduit particulièrement les "Magpies". Matias Fernandez-Pardo représente un investissement sur l’avenir pour le club anglais, qui souhaite renforcer son secteur offensif avec le joueur à peine âgé de 21 ans.

Une relation de plus en plus tendue avec Lille

Derrière cette possible opération se trouve toutefois un dossier beaucoup plus conflictuel. Matias Fernandez-Pardo souhaite depuis plusieurs mois quitter Lille, malgré un contrat qui court jusqu’en 2029. Le joueur avait déjà exprimé des envies de départ l’été dernier, sans obtenir gain de cause.

La situation s’est progressivement tendue. Olivier Létang, le président du LOSC, avait publiquement affiché sa fermeté en indiquant que le joueur n’avait jamais été autorisé à partir. De son côté, Fernandez-Pardo a maintenu sa volonté de changer d’air, y compris malgré la perspective de disputer la Ligue des champions avec Lille.

Le bras de fer a franchi un nouveau cap ces derniers jours. Fernandez-Pardo a été écarté du groupe lillois et ne s’entraîne plus avec l’équipe première jusqu’à la fermeture du mercato. Une décision qui illustre l'extrême tension entourant désormais l'avenir du jeune Diable rouge, présent lors de la dernière Coupe du monde.

Une belle plus-value pour le LOSC

Lille avait investi environ 11,5 millions d’euros pour recruter Fernandez-Pardo à La Gantoise, en 2024. Deux ans plus tard, le club nordiste pourrait donc réaliser une plus-value considérable si les discussions avec Newcastle aboutissent.

Le LOSC n’entend toutefois pas brader son joueur. Le club avait encore récemment affiché son souhait de le conserver, notamment en l’absence d’une solution de remplacement. Les dirigeants lillois doivent désormais arbitrer entre leurs exigences sportives et financières et la volonté clairement affichée du joueur. Garder un joueur contre son gré s'est aussi rarement avéré payant, sportivement parlant.

Des "Dogues" aux "pies"

Pour Matias Fernandez-Pardo, Newcastle représenterait une nouvelle étape majeure dans une carrière qui s’accélère. Pour les "Dogues", son départ serait en revanche l’épilogue d’un dossier devenu particulièrement tendu, même si le remplacer rapidement, alors que le mercato touche à sa fin, s'annonce une mission assez compliqué. Après plusieurs semaines de bras de fer, le dénouement semble donc se rapprocher.

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