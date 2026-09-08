Excellente nouvelle : Jesse Bisiwu reçoit enfin le feu vert

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Jesse Bisiwu était sorti sur blessure avec le Barça Atletic, et les images faisaient peur. Rapidement, cependant, le club avait donné de bonnes nouvelles de l'ailier belge. Et le voilà déjà de retour à l'entraînement.