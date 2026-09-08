Excellente nouvelle : Jesse Bisiwu reçoit enfin le feu vert

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Excellente nouvelle : Jesse Bisiwu reçoit enfin le feu vert
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Jesse Bisiwu était sorti sur blessure avec le Barça Atletic, et les images faisaient peur. Rapidement, cependant, le club avait donné de bonnes nouvelles de l'ailier belge. Et le voilà déjà de retour à l'entraînement.

Nicolas Baccus

Jesse Bisiwu (18 ans) reçoit enfin le fameux feu vert : excellente nouvelle pour le FC Barcelone

Selon le journaliste espagnol de Sport, Sergi Capdevila, Jesse Bisiwu a obtenu le feu vert pour désormais pouvoir participer aux matchs de Liga. Le club catalan a résolu les problèmes administratifs qui l'empêchaient d'intégrer le groupe du FC Barcelone dans le championnat espagnol.

C'est ainsi une double bonne nouvelle pour Jesse Bisiwu, après son retour à l'entraînement ce lundi, alors que l'on craignait encore le pire il y a à peine quelques jours d'ici. Le FC Barcelone affrontera Feyenoord ce mercredi soir à 18h45.

Jesse Bisiwu était sorti sur blessure avec le Barça Atletic, et les images faisaient peur. Rapidement, cependant, le club avait donné de bonnes nouvelles de l'ailier belge. Et le voilà déjà de retour à l'entraînement.

La semaine passée, le FC Barcelone et les supporters belges retenaient leur souffle : Jesse Bisiwu était sorti blessé lors d'un match de Coupe de Catalogne qu'il disputait avec le Barça Atlètic. L'ailier belge de 18 ans semblait souffrir le martyr et avait été évacué sur civière.

On craignait bien sûr le pire, mais rapidement, le FC Barcelone avait apporté de bonnes nouvelles. Jesse Bisiwu ne souffrait en effet que d'une contusion à la jambe gauche, communiquait le club jeudi dernier. Il était donc attendu à l'entraînement dans les plus brefs délais.

Jesse Bisiwu déjà repris pour la Ligue des Champions ? 

Et il n'aura donc fallu que quelques jours : ce lundi, Jesse Bisiwu était bel et bien présent à l'entraînement avec l'équipe A du Barça. Double bonne nouvelle, puisque cela veut dire qu'il pourrait bien être intégré au noyau des Blaugrana pour le match de Ligue des Champions face à Feyenoord, au programme ce mercredi.

Jesse Bisiwu a rejoint le Barça cet été pour un montant d'environ 10 millions d'euros en provenance du Club de Bruges, un transfert qui a surpris son monde car le jeune talent brugeois n'avait même pas encore eu l'occasion de faire ses débuts avec l'équipe A. 

Bien vite, Bisiwu a reçu l'opportunité de faire ses preuves en match amical, et a inscrit un doublé face au FC Bâle en match amical. Il n'a cependant pas encore été repris pour un match officiel avec l'équipe A. Sera-ce pour cette semaine ? 

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