Voici pourquoi Simon Paulet était absent avec le RFC Liège face au Lierse dimanche après-midi

Simon Paulet était absent de la feuille de match du RFC Liège, qui affrontait le Lierse dimanche après-midi. Beaucoup s'interrogeaient ainsi sur son absence alors qu'il réalisait un superbe début de saison avec les Sang et Marine sur le plan personnel. Gaëtan Englebert a donné des explications au micro de DAZN avant la rencontre.

Simon Paulet est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur Liégeois en ce début de saison. En deux matchs disputés, le natif de Mons a inscrit trois buts. Il évolue d'ailleurs dans un rôle inhabituel pour lui, puisqu'il a été aligné à deux reprises en tant qu'arrière droit. Mais cela ne lui pose absolument pas de problème, comme en témoignent ses récentes prestations.

Il était absent lors du premier match des Sang et Marine face aux Francs Borains, où le Matricule 4 s'est incliné 1-2 à Rocourt. Il a fait ses premiers pas cette saison sur le terrain du Jong Genk lors du succès 2-3 du RFC Liège. Dans cette rencontre, il a clairement marqué des points sur le côté droit de la défense, lui qui évolue habituellement dans le milieu. Le joueur de 26 ans s'est offert un doublé. Il a inscrit le premier but de la partie sur penalty à la 12e minute de jeu avant de marquer de la tête à la 42e.

Le week-end suivant, il a enchaîné avec une deuxième titularisation au même poste, sa première titularisation à Rocourt cette saison. Il s'est à nouveau montré décisif en inscrivant le premier but du match entre le RFC Liège et Dender (1-2). Simon Paulet a ouvert le score en plantant un penalty à la 43e minute de jeu.

Simon Paulet a ressenti une gêne à l'entraînement

Tout semblait alors indiquer qu'il serait à nouveau aligné dimanche après-midi face au Lierse (0-0). Mais finalement, cela n'a pas pu être le cas, comme l'a expliqué Gaëtan Englebert : "Il a senti une petite gêne à l'entraînement. Il n'est pas à 100 % et il ne peut donc pas commencer un match s'il n'est pas prêt." La nature exacte de la blessure n'a pas été précisée, mais cela ne semble pas être très grave.