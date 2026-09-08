Voici les arbitres de la 6e journée de Jupiler Pro League
Photo: © photonews
La sixième journée de Jupiler Pro League est déjà à nos portes. Voici l'intégralité des corps arbitraux désignés par l'Union belge pour les matchs à venir.
La 6e journée de Jupiler Pro League commencera dès ce vendredi par le déplacement du RSC Anderlecht du côté du KV Malines. Les Sang & Or et les Mauve & Blanc seront arbitrés par Mr Lambrechts.
Le Standard, en déplacement à Westero, sera arbitré par Mr Put. Comme lors de la journée précédente, l'arbitre japonais Yusuke Araki, qui avait dirigé Cercle de Bruges - La Gantoise, sera au sifflet le week-end à venir : il dirigera le match opposant l'Union Saint-Gilloise à Lommel.
L'un des chocs du week-end entre l'Antwerp et le FC Bruges sera dirigé par Mr Laforge. L'autre topper opposant Genk à La Gantoise sera arbitré par Mr Verboomen, tandis que Mr Visser dirigera le match de la peur entre la RAAL et le KV Courtrai.
Découvrez l'intégralité des arbitres désignés par la RBFA ci-dessous :
11/09/2026 – 20:45 KV Malines – Anderlecht
Arbitre : Erik Lambrechts
Arbitre assistant 1 : Jo De Weirdt
Arbitre assistant 2 : Kevin Monteny
Quatrième arbitre : Bert Verbeke
VAR : Michiel Allaerts
AVAR : Thibaud Nijssen
RO : Christophe Snoeck
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12/09/2026 – 16:00 SK Beveren – STVV
Arbitre : Kevin Van Damme
Arbitre assistant 1 : Kevin Debeuckelaere
Arbitre assistant 2 : Tom Vanpoucke
Quatrième arbitre : Michiel Allaerts
VAR : Matonga Simonini
AVAR : Nicolas Maszowez
RO : Jerome Meys
12/09/2026 – 18:15 KVC Westerlo – Standard
Arbitre : Bert Put
Arbitre assistant 1 : Bryan Bijnens
Arbitre assistant 2 : Ben Gonnissen
Quatrième arbitre : Anthony Letellier
VAR : Jan Boterberg
AVAR : Michele Seeldraeyers
RO : Jonas Timmermans
12/09/2026 – 20:45 OH Louvain – Cercle Bruges
Arbitre : Bram Van Driessche
Arbitre assistant 1 : Yves De Neve
Arbitre assistant 2 : Quentin Lesceux
Quatrième arbitre : Tom Stevens
VAR : Wesli De Cremer
AVAR : Martijn Tiesters
RO : Glenn Claes
12/09/2026 – 20:45 Union SG – Lommel SK
Arbitre : Yusuke Araki
Arbitre assistant 1 : Romain Devillers
Arbitre assistant 2 : Nico Claes
Quatrième arbitre : Lothar D'Hondt
VAR : Brent Staessens
AVAR : Ella De Vries
RO : Jari Van Laere
13/09/2026 – 13:30 Club Bruges – Antwerp
Arbitre : Nicolas Laforge
Arbitre assistant 1 : Laurent Conotte
Arbitre assistant 2 : Vito Di Vincenzo
Quatrième arbitre : Wesli De Cremer
VAR : Lothar D'Hondt
AVAR : Laurent Willems
RO : Ermaild Mataj
13/09/2026 – 16:00 KRC Genk – La Gantoise
Arbitre : Nathan Verboomen
Arbitre assistant 1 : Mathias Hillaert
Arbitre assistant 2 : Maarten Toeback
Quatrième arbitre : Jasper Vergoote
VAR : Simon Bourdeaud'hui
AVAR : Jana Van Laere
RO : Istvan Lagaert
13/09/2026 – 18:30 Zulte Waregem – Charleroi
Arbitre : Bert Verbeke
Arbitre assistant 1 : Quentin Blaise
Arbitre assistant 2 : Nicolas Maszowez
Quatrième arbitre : Klass Clerkx
VAR : Wim Smet
AVAR : Jo De Weirdt
RO : Yenthe Boogaerts
13/09/2026 – 19:15 La Louvière – KV Courtrai
Arbitre : Lawrence Visser
Arbitre assistant 1 : Ruben Wyns
Arbitre assistant 2 : Gianni Seeldraeyers
Quatrième arbitre : Kevin Van Damme
VAR : Quentin Pirard
AVAR : Melissa Lejear
RO : Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho
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