Voici les arbitres de la 6e journée de Jupiler Pro League

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Voici les arbitres de la 6e journée de Jupiler Pro League
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La sixième journée de Jupiler Pro League est déjà à nos portes. Voici l'intégralité des corps arbitraux désignés par l'Union belge pour les matchs à venir.

La 6e journée de Jupiler Pro League commencera dès ce vendredi par le déplacement du RSC Anderlecht du côté du KV Malines. Les Sang & Or et les Mauve & Blanc seront arbitrés par Mr Lambrechts. 

Le Standard, en déplacement à Westero, sera arbitré par Mr Put. Comme lors de la journée précédente, l'arbitre japonais Yusuke Araki, qui avait dirigé Cercle de Bruges - La Gantoise, sera au sifflet le week-end à venir : il dirigera le match opposant l'Union Saint-Gilloise à Lommel. 

L'un des chocs du week-end entre l'Antwerp et le FC Bruges sera dirigé par Mr Laforge. L'autre topper opposant Genk à La Gantoise sera arbitré par Mr Verboomen, tandis que Mr Visser dirigera le match de la peur entre la RAAL et le KV Courtrai.

Découvrez l'intégralité des arbitres désignés par la RBFA ci-dessous : 

11/09/2026 – 20:45 KV Malines – Anderlecht

Arbitre : Erik Lambrechts
Arbitre assistant 1 : Jo De Weirdt
Arbitre assistant 2 : Kevin Monteny
Quatrième arbitre : Bert Verbeke
VAR : Michiel Allaerts
AVAR : Thibaud Nijssen
RO : Christophe Snoeck

Lire aussi… Charleroi et le Standard au top, la RAAL et Anderlecht à la peine : notre baromètre de JPL après cinq journées

12/09/2026 – 16:00 SK Beveren – STVV

Arbitre : Kevin Van Damme
Arbitre assistant 1 : Kevin Debeuckelaere
Arbitre assistant 2 : Tom Vanpoucke
Quatrième arbitre : Michiel Allaerts
VAR : Matonga Simonini
AVAR : Nicolas Maszowez
RO : Jerome Meys

12/09/2026 – 18:15 KVC Westerlo – Standard

Arbitre : Bert Put
Arbitre assistant 1 : Bryan Bijnens
Arbitre assistant 2 : Ben Gonnissen
Quatrième arbitre : Anthony Letellier
VAR : Jan Boterberg
AVAR : Michele Seeldraeyers
RO : Jonas Timmermans

12/09/2026 – 20:45 OH Louvain – Cercle Bruges

Arbitre : Bram Van Driessche
Arbitre assistant 1 : Yves De Neve
Arbitre assistant 2 : Quentin Lesceux
Quatrième arbitre : Tom Stevens
VAR : Wesli De Cremer
AVAR : Martijn Tiesters
RO : Glenn Claes

12/09/2026 – 20:45 Union SG – Lommel SK

Arbitre : Yusuke Araki
Arbitre assistant 1 : Romain Devillers
Arbitre assistant 2 : Nico Claes
Quatrième arbitre : Lothar D'Hondt
VAR : Brent Staessens
AVAR : Ella De Vries
RO : Jari Van Laere

13/09/2026 – 13:30 Club Bruges – Antwerp

Arbitre : Nicolas Laforge
Arbitre assistant 1 : Laurent Conotte
Arbitre assistant 2 : Vito Di Vincenzo
Quatrième arbitre : Wesli De Cremer
VAR : Lothar D'Hondt
AVAR : Laurent Willems
RO : Ermaild Mataj

13/09/2026 – 16:00 KRC Genk – La Gantoise

Arbitre : Nathan Verboomen
Arbitre assistant 1 : Mathias Hillaert
Arbitre assistant 2 : Maarten Toeback
Quatrième arbitre : Jasper Vergoote
VAR : Simon Bourdeaud'hui
AVAR : Jana Van Laere
RO : Istvan Lagaert

13/09/2026 – 18:30 Zulte Waregem – Charleroi

Arbitre : Bert Verbeke
Arbitre assistant 1 : Quentin Blaise
Arbitre assistant 2 : Nicolas Maszowez
Quatrième arbitre : Klass Clerkx
VAR : Wim Smet
AVAR : Jo De Weirdt
RO : Yenthe Boogaerts

13/09/2026 – 19:15 La Louvière – KV Courtrai

Arbitre : Lawrence Visser
Arbitre assistant 1 : Ruben Wyns
Arbitre assistant 2 : Gianni Seeldraeyers
Quatrième arbitre : Kevin Van Damme
VAR : Quentin Pirard
AVAR : Melissa Lejear
RO : Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho

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KV Malines KV Malines 0-4 Westerlo Westerlo
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
STVV STVV 4-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-3 La Gantoise La Gantoise
KV Courtrai KV Courtrai 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 3-0 OH Louvain OH Louvain

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