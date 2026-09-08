Voici les arbitres de la 6e journée de Jupiler Pro League

La sixième journée de Jupiler Pro League est déjà à nos portes. Voici l'intégralité des corps arbitraux désignés par l'Union belge pour les matchs à venir.

La 6e journée de Jupiler Pro League commencera dès ce vendredi par le déplacement du RSC Anderlecht du côté du KV Malines. Les Sang & Or et les Mauve & Blanc seront arbitrés par Mr Lambrechts.

Le Standard, en déplacement à Westero, sera arbitré par Mr Put. Comme lors de la journée précédente, l'arbitre japonais Yusuke Araki, qui avait dirigé Cercle de Bruges - La Gantoise, sera au sifflet le week-end à venir : il dirigera le match opposant l'Union Saint-Gilloise à Lommel.

L'un des chocs du week-end entre l'Antwerp et le FC Bruges sera dirigé par Mr Laforge. L'autre topper opposant Genk à La Gantoise sera arbitré par Mr Verboomen, tandis que Mr Visser dirigera le match de la peur entre la RAAL et le KV Courtrai.

Découvrez l'intégralité des arbitres désignés par la RBFA ci-dessous :

11/09/2026 – 20:45 KV Malines – Anderlecht

Arbitre : Erik Lambrechts

Arbitre assistant 1 : Jo De Weirdt

Arbitre assistant 2 : Kevin Monteny

Quatrième arbitre : Bert Verbeke

VAR : Michiel Allaerts

AVAR : Thibaud Nijssen

RO : Christophe Snoeck



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12/09/2026 – 16:00 SK Beveren – STVV

Arbitre : Kevin Van Damme

Arbitre assistant 1 : Kevin Debeuckelaere

Arbitre assistant 2 : Tom Vanpoucke

Quatrième arbitre : Michiel Allaerts

VAR : Matonga Simonini

AVAR : Nicolas Maszowez

RO : Jerome Meys

12/09/2026 – 18:15 KVC Westerlo – Standard

Arbitre : Bert Put

Arbitre assistant 1 : Bryan Bijnens

Arbitre assistant 2 : Ben Gonnissen

Quatrième arbitre : Anthony Letellier

VAR : Jan Boterberg

AVAR : Michele Seeldraeyers

RO : Jonas Timmermans

12/09/2026 – 20:45 OH Louvain – Cercle Bruges

Arbitre : Bram Van Driessche

Arbitre assistant 1 : Yves De Neve

Arbitre assistant 2 : Quentin Lesceux

Quatrième arbitre : Tom Stevens

VAR : Wesli De Cremer

AVAR : Martijn Tiesters

RO : Glenn Claes

12/09/2026 – 20:45 Union SG – Lommel SK

Arbitre : Yusuke Araki

Arbitre assistant 1 : Romain Devillers

Arbitre assistant 2 : Nico Claes

Quatrième arbitre : Lothar D'Hondt

VAR : Brent Staessens

AVAR : Ella De Vries

RO : Jari Van Laere

13/09/2026 – 13:30 Club Bruges – Antwerp

Arbitre : Nicolas Laforge

Arbitre assistant 1 : Laurent Conotte

Arbitre assistant 2 : Vito Di Vincenzo

Quatrième arbitre : Wesli De Cremer

VAR : Lothar D'Hondt

AVAR : Laurent Willems

RO : Ermaild Mataj

13/09/2026 – 16:00 KRC Genk – La Gantoise

Arbitre : Nathan Verboomen

Arbitre assistant 1 : Mathias Hillaert

Arbitre assistant 2 : Maarten Toeback

Quatrième arbitre : Jasper Vergoote

VAR : Simon Bourdeaud'hui

AVAR : Jana Van Laere

RO : Istvan Lagaert

13/09/2026 – 18:30 Zulte Waregem – Charleroi

Arbitre : Bert Verbeke

Arbitre assistant 1 : Quentin Blaise

Arbitre assistant 2 : Nicolas Maszowez

Quatrième arbitre : Klass Clerkx

VAR : Wim Smet

AVAR : Jo De Weirdt

RO : Yenthe Boogaerts

13/09/2026 – 19:15 La Louvière – KV Courtrai

Arbitre : Lawrence Visser

Arbitre assistant 1 : Ruben Wyns

Arbitre assistant 2 : Gianni Seeldraeyers

Quatrième arbitre : Kevin Van Damme

VAR : Quentin Pirard

AVAR : Melissa Lejear

RO : Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho