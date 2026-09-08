"Le meilleur de moi-même reste à venir" : un jeune talent belge veut relancer sa carrière en D1B

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Photo: © photonews
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De retour en Belgique après une expérience compliquée à Watford, Pierre Dwomoh espère retrouver de la stabilité au Lierse. Le milieu de terrain de 22 ans est prêt à revenir à son meilleur niveau. Il a disputé ses premières minutes en Challenger Pro League face au RFC Liège dimanche après-midi (0-0).

Depuis ses débuts professionnels, Pierre Dwomoh a déjà connu de nombreux clubs. Lancé alors qu'il n'était encore qu'un adolescent au KRC Genk, le milieu de terrain a ensuite rejoint l'Antwerp.

Il a ensuite été prêté à Braga, au KV Ostende et au RWDM. C'est surtout avec le club bruxellois qu'il a retrouvé du temps de jeu et un rôle important. En 2024, Pierre Dwomoh a pris la direction de l'Angleterre et de Watford. Le milieu de terrain belge y a disputé un total de douze rencontres officielles.

Une lourde suspension de onze matchs

C'est en Angleterre que la situation s'est finalement compliquée. Après une période difficile à Watford, Pierre Dwomoh a écopé en 2026 d'une lourde suspension de onze matchs infligée par la Fédération anglaise de football. Le joueur avait été sanctionné pour des propos racistes envers un coéquipier. Watford avait lui-même signalé l'affaire.

Pour Pierre Dwomoh, le Lierse doit donc représenter bien plus qu'un nouveau club. Il doit être l'endroit où il pourra véritablement relancer sa carrière.

"Le Lierse est un beau club, familial et bien connu en Belgique. Pour moi, ce doit être l'environnement idéal pour revenir sur le devant de la scène. Car non, les derniers mois ne se sont pas déroulés comme je l'aurais souhaité", a-t-il confié dans la Gazet van Antwerpen.

Pierre Dwomoh a encore besoin de temps

Sa première apparition face au RFC Liège n'a pas encore été spectaculaire. Pierre Dwomoh manque logiquement de rythme, puisque son dernier match officiel remontait à octobre 2025."Oui, j'ai encore besoin d'un peu de temps pour retrouver mon meilleur niveau", a-t-il reconnu.

Le milieu de terrain se montre néanmoins confiant pour la suite. L'entraîneur Arno Van den Abbeel a également joué un rôle important dans son choix de rejoindre le Lierse. Les deux hommes se connaissent depuis de nombreuses années. Cette relation a donné à Pierre Dwomoh la confiance nécessaire pour tenter de relancer sa carrière. "Van den Abbeel fait partie de ma vie depuis que j'ai dix ans. Il me connaît par cœur. Je ne pourrais pas être entre de meilleures mains."

Au Lierse, on espère désormais que cette relation de confiance servira de catalyseur pour ce nouveau départ. Pierre Dwomoh, lui, ne doute pas de ses qualités : "Le meilleur de moi-même reste à venir. Mais le Lierse peut être certain qu'il finira par le voir."

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