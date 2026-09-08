"Un entraîneur fantastique" : Vincent Kompany reçoit les éloges d'un ancien coéquipier de Manchester City

Vincent Kompany a retrouvé une vieille connaissance samedi soir. Loris Karius, ancien coéquipier de Vincent Kompany à Manchester City (2011-2012), était titulaire dans les cages de Schalke 04. Les deux hommes étaient ravis de se retrouver.

Loris Karius a réussi une prestation solide permettant à son équipe de garder le zéro face au Bayern Munich samedi soir (0-0). Il a mis fin à une série de 59 matchs consécutifs des Bavarois avec au moins un but par match en championnat. La dernière fois que le Bayern n'avait pas marqué, cela remontait à février 2025.

Vincent Kompany a félicité Loris Karius après la rencontre, rapporte le média allemand Bild. "C'était formidable de le revoir et de recevoir ses félicitations. C'est une grande personne et un entraîneur fantastique", a déclaré le portier de Schalke 04 à propos de l'ancien Diable Rouge après la rencontre.

Loris Karius décisif face au Bayern

Loris Karius a effectué 5 arrêts dans cette rencontre. Il a réalisé plusieurs interventions décisives. Il s'agit de sa première clean sheet en Bundesliga cette saison après la défaite de son équipe en déplacement face à Augsbourg sur le score de 3-0.

Vincent Kompany a fait preuve de fair-play en soulignant la prestation adverse : "Tout d'abord, félicitations à Schalke, les joueurs se sont battus. J'ai évidemment déjà vu et vécu ce genre de matchs. Nous avons eu nos moments et de grosses occasions. Nous nous sommes retrouvés deux ou trois fois en un contre un face au gardien. Quand vous affrontez une équipe compacte et agressive, qui fait bien les choses, vous devez marquer dans ces moments-là."

Vincent Kompany reconnaît les mérites de Schalke

"Au vu des occasions, nous aurions pu gagner ce match, mais c'est le football et cela fait partie du jeu. Dans un match comme celui-ci, nous ne pouvons pas perdre trop de minutes. Il est question du rythme avec le ballon et de la manière dont nous mettons le but adverse sous pression."





"Malgré tout, nous ne devons pas oublier que nous avons eu nos occasions. Ce n'est pas comme si nous quittions ce stade sans nous être créé de grosses opportunités. Si l'adversaire a mérité son point, alors c'est comme ça. Nous devons faire en sorte de marquer ces buts la prochaine fois", a-t-il conclu, selon le site web du Bayern.