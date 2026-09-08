"Un entraîneur fantastique" : Vincent Kompany reçoit les éloges d'un ancien coéquipier de Manchester City

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
"Un entraîneur fantastique" : Vincent Kompany reçoit les éloges d'un ancien coéquipier de Manchester City
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Vincent Kompany a retrouvé une vieille connaissance samedi soir. Loris Karius, ancien coéquipier de Vincent Kompany à Manchester City (2011-2012), était titulaire dans les cages de Schalke 04. Les deux hommes étaient ravis de se retrouver.

Loris Karius a réussi une prestation solide permettant à son équipe de garder le zéro face au Bayern Munich samedi soir (0-0). Il a mis fin à une série de 59 matchs consécutifs des Bavarois avec au moins un but par match en championnat. La dernière fois que le Bayern n'avait pas marqué, cela remontait à février 2025.

Vincent Kompany a félicité Loris Karius après la rencontre, rapporte le média allemand Bild. "C'était formidable de le revoir et de recevoir ses félicitations. C'est une grande personne et un entraîneur fantastique", a déclaré le portier de Schalke 04 à propos de l'ancien Diable Rouge après la rencontre.

Loris Karius décisif face au Bayern

Loris Karius a effectué 5 arrêts dans cette rencontre. Il a réalisé plusieurs interventions décisives. Il s'agit de sa première clean sheet en Bundesliga cette saison après la défaite de son équipe en déplacement face à Augsbourg sur le score de 3-0.

Vincent Kompany a fait preuve de fair-play en soulignant la prestation adverse : "Tout d'abord, félicitations à Schalke, les joueurs se sont battus. J'ai évidemment déjà vu et vécu ce genre de matchs. Nous avons eu nos moments et de grosses occasions. Nous nous sommes retrouvés deux ou trois fois en un contre un face au gardien. Quand vous affrontez une équipe compacte et agressive, qui fait bien les choses, vous devez marquer dans ces moments-là."

Vincent Kompany reconnaît les mérites de Schalke

"Au vu des occasions, nous aurions pu gagner ce match, mais c'est le football et cela fait partie du jeu. Dans un match comme celui-ci, nous ne pouvons pas perdre trop de minutes. Il est question du rythme avec le ballon et de la manière dont nous mettons le but adverse sous pression."

"Malgré tout, nous ne devons pas oublier que nous avons eu nos occasions. Ce n'est pas comme si nous quittions ce stade sans nous être créé de grosses opportunités. Si l'adversaire a mérité son point, alors c'est comme ça. Nous devons faire en sorte de marquer ces buts la prochaine fois", a-t-il conclu, selon le site web du Bayern.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Schalke 04
Loris Karius
Vincent Kompany

Plus de news

Bruges – Aston Villa : les Brugeois lancent leur campagne de Ligue des champions face à une équipe en méforme

Bruges – Aston Villa : les Brugeois lancent leur campagne de Ligue des champions face à une équipe en méforme

11:20
"On dépasse parfois un peu la minute" : la nouvelle règle qui a coûté cher à Charleroi contre l'Union

"On dépasse parfois un peu la minute" : la nouvelle règle qui a coûté cher à Charleroi contre l'Union

12:00
"Je pense que je suis le meilleur joueur du monde" : Kylian Mbappé rêve de remporter le Ballon d'Or

"Je pense que je suis le meilleur joueur du monde" : Kylian Mbappé rêve de remporter le Ballon d'Or

10:53
Mario Stroeykens vers un transfert... en Bulgarie ?

Mario Stroeykens vers un transfert... en Bulgarie ?

11:40
1
Écarté de l'équipe première, Thomas Foket a un nouveau rôle à Anderlecht

Écarté de l'équipe première, Thomas Foket a un nouveau rôle à Anderlecht

11:00
La Ligue des champions est de retour : voici tous les matchs au programme cette semaine

La Ligue des champions est de retour : voici tous les matchs au programme cette semaine

10:00
"J'ai besoin de minutes pour être vraiment prêt à 100%" : Lucas Stassin est prêt à enchaîner à Séville

"J'ai besoin de minutes pour être vraiment prêt à 100%" : Lucas Stassin est prêt à enchaîner à Séville

09:30
"J'ai des doutes" : un ancien Diable Rouge pas encore totalement convaincu par le Club de Bruges

"J'ai des doutes" : un ancien Diable Rouge pas encore totalement convaincu par le Club de Bruges

08:00
Excellente nouvelle : Jesse Bisiwu reçoit enfin le feu vert

Excellente nouvelle : Jesse Bisiwu reçoit enfin le feu vert

08:35
Enzo Maresca donne des nouvelles de Jérémy Doku avant le derby mancunien : "Nous ne sommes pas sûrs"

Enzo Maresca donne des nouvelles de Jérémy Doku avant le derby mancunien : "Nous ne sommes pas sûrs"

08:27
Bart Verhaeghe n'oublie pas : "Anderlecht disait qu’il fallait apprendre à gagner. Nous l'avons appris"

Bart Verhaeghe n'oublie pas : "Anderlecht disait qu’il fallait apprendre à gagner. Nous l'avons appris"

07:30
1
Silvio Proto titille l'Union : "Seul Adem Zorgane apporterait une réelle plus-value à Anderlecht"

Silvio Proto titille l'Union : "Seul Adem Zorgane apporterait une réelle plus-value à Anderlecht"

07:00
1
La nouvelle sensation d'Anderlecht déjà pistée par trois cadors européens

La nouvelle sensation d'Anderlecht déjà pistée par trois cadors européens

23:30
2
"Ils ont un joueur fantastique" : le coach d'Aston Villa pointe un joueur du Club de Bruges

"Ils ont un joueur fantastique" : le coach d'Aston Villa pointe un joueur du Club de Bruges

22:30
Un ancien gardien d'Ostende élogieux envers un Unioniste, lucide sur un Carolo

Un ancien gardien d'Ostende élogieux envers un Unioniste, lucide sur un Carolo

23:00
1
🎥 La serviette sur la tête de Griezmann fait le buzz : la méthode du Français pour lutter contre la chaleur

🎥 La serviette sur la tête de Griezmann fait le buzz : la méthode du Français pour lutter contre la chaleur

22:00
1
Un ancien anderlechtois et Diable rouge allume Vitor Bruno : "Tu ne sais pas où tu es ?"

Un ancien anderlechtois et Diable rouge allume Vitor Bruno : "Tu ne sais pas où tu es ?"

21:30
Nouveau stade du Club de Bruges : Bart Verhaeghe annonce une installation en 2029

Nouveau stade du Club de Bruges : Bart Verhaeghe annonce une installation en 2029

20:30
Voici pourquoi Simon Paulet était absent avec le RFC Liège face au Lierse dimanche après-midi

Voici pourquoi Simon Paulet était absent avec le RFC Liège face au Lierse dimanche après-midi

21:00
Du jaune et bleu partout, un Rouche et un Mauve : notre équipe-type de la cinquième journée

Du jaune et bleu partout, un Rouche et un Mauve : notre équipe-type de la cinquième journée

20:30
Le retour le plus fou de l'année ? Karim Benzema cité à l'OL, le club répond

Le retour le plus fou de l'année ? Karim Benzema cité à l'OL, le club répond

20:00
Un joli coup même hors-mercato ? Un dribbleur passé par notre championnat pourrait faire son retour

Un joli coup même hors-mercato ? Un dribbleur passé par notre championnat pourrait faire son retour

19:20
Qui sera la première victime de la valse des entraîneurs en Pro League ? Le couperet peut tomber très vite

Qui sera la première victime de la valse des entraîneurs en Pro League ? Le couperet peut tomber très vite

18:40
5
Saelemaekers, Moreira et De Winter titulaires : Milan craque à la 92e face à la Juventus

Saelemaekers, Moreira et De Winter titulaires : Milan craque à la 92e face à la Juventus

18:15
Le Sporting de Charleroi disputera un match à huis clos prochainement : "Un profond sentiment d’injustice"

Le Sporting de Charleroi disputera un match à huis clos prochainement : "Un profond sentiment d’injustice"

18:00
2
"Un tirage difficile" : Brandon Mechele s'exprime avant les débuts de Bruges en Champions League

"Un tirage difficile" : Brandon Mechele s'exprime avant les débuts de Bruges en Champions League

16:30
🎥 "C'est pas possible" : Roméo Lavia visiblement frustré, sous les yeux de Vincent Mannaert

🎥 "C'est pas possible" : Roméo Lavia visiblement frustré, sous les yeux de Vincent Mannaert

17:00
Le Club de Bruges devant plusieurs cadors européens ? Opta donne ses pronostics pour la Champions League

Le Club de Bruges devant plusieurs cadors européens ? Opta donne ses pronostics pour la Champions League

15:30
Voilà pourquoi l'une des recrues d'Anderlecht n'était pas disponible dimanche contre Genk

Voilà pourquoi l'une des recrues d'Anderlecht n'était pas disponible dimanche contre Genk

16:00
Encore un délai pour le stade du Club de Bruges : "De l'argent jeté par les fenêtres..."

Encore un délai pour le stade du Club de Bruges : "De l'argent jeté par les fenêtres..."

15:00
Un promu de Bundesliga met fin à l'impressionnante série du Bayern Munich de Vincent Kompany

Un promu de Bundesliga met fin à l'impressionnante série du Bayern Munich de Vincent Kompany

06/09
Bonne nouvelle pour les Futures, mauvaise nouvelle pour les jeunes : Neerpede victime du mercato d'Anderlecht? Analyse

Bonne nouvelle pour les Futures, mauvaise nouvelle pour les jeunes : Neerpede victime du mercato d'Anderlecht?

14:40
2
Carl Hoefkens prend la porte, quelques mois après avoir été confirmé dans ses fonctions par le NAC Breda

Carl Hoefkens prend la porte, quelques mois après avoir été confirmé dans ses fonctions par le NAC Breda

14:00
Le carrousel des coachs a commencé : un entraîneur de Serie A prend déjà la porte

Le carrousel des coachs a commencé : un entraîneur de Serie A prend déjà la porte

14:20
Ruben Van Bommel a envoyé son adversaire à l'hôpital : plusieurs semaines d'absence

Ruben Van Bommel a envoyé son adversaire à l'hôpital : plusieurs semaines d'absence

13:30
Un transfert après la fermeture du mercato ? Un club de Pro League aurait trouvé un accord avec un attaquant

Un transfert après la fermeture du mercato ? Un club de Pro League aurait trouvé un accord avec un attaquant

13:00

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 2
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 4-1 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Werder Brême Werder Brême 3-1 RB Leipzig RB Leipzig
Hoffenheim Hoffenheim 2-3 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Paderborn 07 Paderborn 07 0-1 Freiburg Freiburg
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 4-0 Union Berlin Union Berlin
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 3-4 Elversberg Elversberg
Schalke 04 Schalke 04 0-0 Bayern Munich Bayern Munich
Hambourg Hambourg 0-5 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 1-4 FC Augsburg FC Augsburg

Dernières réactions

den strep den strep a propos de Mario Stroeykens vers un transfert... en Bulgarie ? gaeldierckx gaeldierckx a propos de Silvio Proto titille l'Union : "Seul Adem Zorgane apporterait une réelle plus-value à Anderlecht" tede tede a propos de Bart Verhaeghe n'oublie pas : "Anderlecht disait qu’il fallait apprendre à gagner. Nous l'avons appris" tede tede a propos de La nouvelle sensation d'Anderlecht déjà pistée par trois cadors européens Union 60 Union 60 a propos de Qui sera la première victime de la valse des entraîneurs en Pro League ? Le couperet peut tomber très vite Union 60 Union 60 a propos de Un ancien gardien d'Ostende élogieux envers un Unioniste, lucide sur un Carolo Union 60 Union 60 a propos de 🎥 La serviette sur la tête de Griezmann fait le buzz : la méthode du Français pour lutter contre la chaleur Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Le Sporting de Charleroi disputera un match à huis clos prochainement : "Un profond sentiment d’injustice" JoBg JoBg a propos de Bonne nouvelle pour les Futures, mauvaise nouvelle pour les jeunes : Neerpede victime du mercato d'Anderlecht? den strep den strep a propos de Charleroi et le Standard au top, la RAAL et Anderlecht à la peine : notre baromètre de JPL après cinq journées Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved