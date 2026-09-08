Coup dur pour Kevin De Bruyne et Naples : le meilleur joueur du club opéré au coeur

Le Napoli va devoir faire sans Scott McTominay pendant plusieurs semaines. Le milieu de terrain écossais a en effet dû être opéré afin de traiter des troubles cardiaques récemment détectés.

On le sait : en Italie, on ne rigole pas avec les troubles cardiaques qui peuvent parfois être détectés chez les joueurs de football. Demandez à Anan Khalaili, l'ancien ailier de l'Union Saint-Gilloise, qui devait rejoindre l'Inter Milan mais a vu son transfert tomber à l'eau en dernière minute en raison de tests médicaux laissant craindre des problèmes cardiaques.

Scott McTominay, quant à lui, a dû faire un pas de côté après deux journées de Serie A. Des soucis cardiaques ont en effet été chez détecté chez le millieu de terrain du Napoli, Joueur de l'année en 2024-2025 en Serie A. Le club napolitain avait alors annoncé que McTominay devrait faire son retour après la trêve internationale.

McTominay fera son retour dans quelques semaines

Cela se confirme. Ce mardi, Naples a en effet communiqué que Scott McTominay était passé sur le billard et avait subi une intervention chirurgicale (une ablation cardiaque) qui s'est "très bien déroulée". L'ablation cardiaque consiste en une neutralisation des quelques millimètres de tissu cardiaque responsables de l'arythmie.

"Scott McTominay va se reposer pendant deux semaines avant de reprendre l'entraînement", précise le Napoli, sans donner de date de retour précise. L'Ecossais manquera donc également les matchs de Ligue des Nations de sa sélection, contre la Slovénie, la Suisse et la Macédoine du Nord.

Le Napoli espère certainement que Scott McTominay revienne rapidement à son meilleur niveau, car il est un élément crucial des Partenopei. La saison passée, il avait ainsi inscrit 14 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues avec le vice-champion d'Italie.





Naples a assez mal commencé la saison de Serie A, avec une victoire inaugurale mais deux défaites dans la foulée. Kevin De Bruyne a commencé les trois matchs sur le banc. Il a donné une passe décisive et inscrit un but lors du premier match de la saison contre le Genoa (0-2).