Coup dur pour Kevin De Bruyne et Naples : le meilleur joueur du club opéré au coeur

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Coup dur pour Kevin De Bruyne et Naples : le meilleur joueur du club opéré au coeur
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le Napoli va devoir faire sans Scott McTominay pendant plusieurs semaines. Le milieu de terrain écossais a en effet dû être opéré afin de traiter des troubles cardiaques récemment détectés.

On le sait : en Italie, on ne rigole pas avec les troubles cardiaques qui peuvent parfois être détectés chez les joueurs de football. Demandez à Anan Khalaili, l'ancien ailier de l'Union Saint-Gilloise, qui devait rejoindre l'Inter Milan mais a vu son transfert tomber à l'eau en dernière minute en raison de tests médicaux laissant craindre des problèmes cardiaques. 

Scott McTominay, quant à lui, a dû faire un pas de côté après deux journées de Serie A. Des soucis cardiaques ont en effet été chez détecté chez le millieu de terrain du Napoli, Joueur de l'année en 2024-2025 en Serie A. Le club napolitain avait alors annoncé que McTominay devrait faire son retour après la trêve internationale.

McTominay fera son retour dans quelques semaines 

Cela se confirme. Ce mardi, Naples a en effet communiqué que Scott McTominay était passé sur le billard et avait subi une intervention chirurgicale (une ablation cardiaque) qui s'est "très bien déroulée". L'ablation cardiaque consiste en une neutralisation des quelques millimètres de tissu cardiaque responsables de l'arythmie.

"Scott McTominay va se reposer pendant deux semaines avant de reprendre l'entraînement", précise le Napoli, sans donner de date de retour précise. L'Ecossais manquera donc également les matchs de Ligue des Nations de sa sélection, contre la Slovénie, la Suisse et la Macédoine du Nord. 

Le Napoli espère certainement que Scott McTominay revienne rapidement à son meilleur niveau, car il est un élément crucial des Partenopei. La saison passée, il avait ainsi inscrit 14 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues avec le vice-champion d'Italie.

Naples a assez mal commencé la saison de Serie A, avec une victoire inaugurale mais deux défaites dans la foulée. Kevin De Bruyne a commencé les trois matchs sur le banc. Il a donné une passe décisive et inscrit un but lors du premier match de la saison contre le Genoa (0-2). 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Napoli - Arsenal en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (09/09).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Arsenal
Napoli

Plus de news

LIVE Bruges – Aston Villa : la deuxième période a commencé Live

LIVE Bruges – Aston Villa : la deuxième période a commencé

19:28
À peine arrivé, déjà reparti : un ancien du Standard enchaîne son quatrième club en quatre mois

À peine arrivé, déjà reparti : un ancien du Standard enchaîne son quatrième club en quatre mois

19:30
Payé alors qu'il n'a plus mis un pied à Genk depuis des mois : Van Crombrugge à coeur ouvert sur sa situation

Payé alors qu'il n'a plus mis un pied à Genk depuis des mois : Van Crombrugge à coeur ouvert sur sa situation

19:00
Marco Kana, condamné par les renforts ? Pas vraiment : pourquoi Vitor Bruno en est fan

Marco Kana, condamné par les renforts ? Pas vraiment : pourquoi Vitor Bruno en est fan

18:40
L'un des meilleurs joueurs de Pro League la saison passée était gratuit : voici où il a signé

L'un des meilleurs joueurs de Pro League la saison passée était gratuit : voici où il a signé

18:00
Kompany, Courtois, Wullaert... et tous les nominés au Ballon d'Or

Kompany, Courtois, Wullaert... et tous les nominés au Ballon d'Or

17:06
Le Club de Bruges commence fort en Youth League, avec le triplé d'un grand talent des Blauw & Zwart

Le Club de Bruges commence fort en Youth League, avec le triplé d'un grand talent des Blauw & Zwart

16:30
Voici les arbitres de la 6e journée de Jupiler Pro League

Voici les arbitres de la 6e journée de Jupiler Pro League

16:00
Yari Verschaeren réussit ses débuts avec la Sampdoria : son coach en est déjà fan

Yari Verschaeren réussit ses débuts avec la Sampdoria : son coach en est déjà fan

15:40
Huis-clos pour Charleroi : le club adverse regrette également la sanction

Huis-clos pour Charleroi : le club adverse regrette également la sanction

14:45
🎥 "Le projet de l'Union, j'y crois pas" : deux ex-Mauves en désaccord sur le rival unioniste

🎥 "Le projet de l'Union, j'y crois pas" : deux ex-Mauves en désaccord sur le rival unioniste

14:15
2
Mechele prudent avant de démarrer la Ligue des champions : "Le tirage est plus difficile que l'année dernière"

Mechele prudent avant de démarrer la Ligue des champions : "Le tirage est plus difficile que l'année dernière"

12:30
2
Incroyable : un club de Serie A rappelle le coach viré il y a quelques mois

Incroyable : un club de Serie A rappelle le coach viré il y a quelques mois

13:20
"Le meilleur de moi-même reste à venir" : un jeune talent belge veut relancer sa carrière en D1B

"Le meilleur de moi-même reste à venir" : un jeune talent belge veut relancer sa carrière en D1B

13:00
Bruges – Aston Villa : les Brugeois lancent leur campagne de Ligue des champions face à une équipe en méforme

Bruges – Aston Villa : les Brugeois lancent leur campagne de Ligue des champions face à une équipe en méforme

11:20
"On dépasse parfois un peu la minute" : la nouvelle règle qui a coûté cher à Charleroi contre l'Union

"On dépasse parfois un peu la minute" : la nouvelle règle qui a coûté cher à Charleroi contre l'Union

12:00
3
"Je pense que je suis le meilleur joueur du monde" : Kylian Mbappé rêve de remporter le Ballon d'Or

"Je pense que je suis le meilleur joueur du monde" : Kylian Mbappé rêve de remporter le Ballon d'Or

10:53
Mario Stroeykens vers un transfert... en Bulgarie ?

Mario Stroeykens vers un transfert... en Bulgarie ?

11:40
3
Écarté de l'équipe première, Thomas Foket a un nouveau rôle à Anderlecht

Écarté de l'équipe première, Thomas Foket a un nouveau rôle à Anderlecht

11:00
"Un entraîneur fantastique" : Vincent Kompany reçoit les éloges d'un ancien coéquipier de Manchester City

"Un entraîneur fantastique" : Vincent Kompany reçoit les éloges d'un ancien coéquipier de Manchester City

10:30
La Ligue des champions est de retour : voici tous les matchs au programme cette semaine

La Ligue des champions est de retour : voici tous les matchs au programme cette semaine

10:00
"J'ai besoin de minutes pour être vraiment prêt à 100%" : Lucas Stassin est prêt à enchaîner à Séville

"J'ai besoin de minutes pour être vraiment prêt à 100%" : Lucas Stassin est prêt à enchaîner à Séville

09:30
"J'ai des doutes" : un ancien Diable Rouge pas encore totalement convaincu par le Club de Bruges

"J'ai des doutes" : un ancien Diable Rouge pas encore totalement convaincu par le Club de Bruges

08:00
Excellente nouvelle : Jesse Bisiwu reçoit enfin le feu vert

Excellente nouvelle : Jesse Bisiwu reçoit enfin le feu vert

08:35
Enzo Maresca donne des nouvelles de Jérémy Doku avant le derby mancunien : "Nous ne sommes pas sûrs"

Enzo Maresca donne des nouvelles de Jérémy Doku avant le derby mancunien : "Nous ne sommes pas sûrs"

08:27
Bart Verhaeghe n'oublie pas : "Anderlecht disait qu’il fallait apprendre à gagner. Nous l'avons appris"

Bart Verhaeghe n'oublie pas : "Anderlecht disait qu’il fallait apprendre à gagner. Nous l'avons appris"

07:30
2
Silvio Proto titille l'Union : "Seul Adem Zorgane apporterait une réelle plus-value à Anderlecht"

Silvio Proto titille l'Union : "Seul Adem Zorgane apporterait une réelle plus-value à Anderlecht"

07:00
4
La nouvelle sensation d'Anderlecht déjà pistée par trois cadors européens

La nouvelle sensation d'Anderlecht déjà pistée par trois cadors européens

23:30
2
"Ils ont un joueur fantastique" : le coach d'Aston Villa pointe un joueur du Club de Bruges

"Ils ont un joueur fantastique" : le coach d'Aston Villa pointe un joueur du Club de Bruges

22:30
Un ancien gardien d'Ostende élogieux envers un Unioniste, lucide sur un Carolo

Un ancien gardien d'Ostende élogieux envers un Unioniste, lucide sur un Carolo

23:00
1
🎥 La serviette sur la tête de Griezmann fait le buzz : la méthode du Français pour lutter contre la chaleur

🎥 La serviette sur la tête de Griezmann fait le buzz : la méthode du Français pour lutter contre la chaleur

22:00
1
Un ancien anderlechtois et Diable rouge allume Vitor Bruno : "Tu ne sais pas où tu es ?"

Un ancien anderlechtois et Diable rouge allume Vitor Bruno : "Tu ne sais pas où tu es ?"

21:30
1
Nouveau stade du Club de Bruges : Bart Verhaeghe annonce une installation en 2029

Nouveau stade du Club de Bruges : Bart Verhaeghe annonce une installation en 2029

20:30
Voici pourquoi Simon Paulet était absent avec le RFC Liège face au Lierse dimanche après-midi

Voici pourquoi Simon Paulet était absent avec le RFC Liège face au Lierse dimanche après-midi

21:00
Du jaune et bleu partout, un Rouche et un Mauve : notre équipe-type de la cinquième journée

Du jaune et bleu partout, un Rouche et un Mauve : notre équipe-type de la cinquième journée

20:30
Le retour le plus fou de l'année ? Karim Benzema cité à l'OL, le club répond

Le retour le plus fou de l'année ? Karim Benzema cité à l'OL, le club répond

20:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 1
FC Bruges FC Bruges 1-3 Aston Villa Aston Villa
AEK Athènes AEK Athènes 1-0 LASK Linz LASK Linz
Real Madrid Real Madrid 21:00 Inter Inter
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Villarreal Villarreal
Lille OSC Lille OSC 21:00 Real Betis Real Betis
FC Porto FC Porto 21:00 Manchester City Manchester City
FC Barcelone FC Barcelone 09/09 Feyenoord Feyenoord
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 09/09 Viking FK Viking FK
Liverpool Liverpool 09/09 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 09/09 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Napoli Napoli 09/09 Arsenal Arsenal
Sporting Portugal Sporting Portugal 09/09 Galatasaray Galatasaray
PSV PSV 10/09 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Fenerbahce Fenerbahce 10/09 AS Roma AS Roma
Slavia Prague Slavia Prague 10/09 Lens Lens
Bayern Munich Bayern Munich 10/09 Bodo Glimt Bodo Glimt
Manchester United Manchester United 10/09 Sabah Sabah
Como Como 10/09 RB Leipzig RB Leipzig

Dernières réactions

051961rouche 051961rouche a propos de Silvio Proto titille l'Union : "Seul Adem Zorgane apporterait une réelle plus-value à Anderlecht" den strep den strep a propos de 🎥 "Le projet de l'Union, j'y crois pas" : deux ex-Mauves en désaccord sur le rival unioniste Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Mechele prudent avant de démarrer la Ligue des champions : "Le tirage est plus difficile que l'année dernière" Eric Stevens Eric Stevens a propos de Un ancien anderlechtois et Diable rouge allume Vitor Bruno : "Tu ne sais pas où tu es ?" Eric Stevens Eric Stevens a propos de Mario Stroeykens vers un transfert... en Bulgarie ? Union 60 Union 60 a propos de "On dépasse parfois un peu la minute" : la nouvelle règle qui a coûté cher à Charleroi contre l'Union den strep den strep a propos de Bart Verhaeghe n'oublie pas : "Anderlecht disait qu’il fallait apprendre à gagner. Nous l'avons appris" tede tede a propos de La nouvelle sensation d'Anderlecht déjà pistée par trois cadors européens Union 60 Union 60 a propos de Qui sera la première victime de la valse des entraîneurs en Pro League ? Le couperet peut tomber très vite Union 60 Union 60 a propos de Un ancien gardien d'Ostende élogieux envers un Unioniste, lucide sur un Carolo Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved