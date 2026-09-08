Incroyable : un club de Serie A rappelle le coach viré il y a quelques mois
Le premier licenciement de la saison doit encore venir en Jupiler Pro League, mais n'aura pas tardé en Serie A. Fabio Grosso, l'entraîneur de la Fiorentina, n'a pas survécu aux trois défaites inaugurales de la Viola pour entamer son championnat.
Fabio Grosso remplacé par... son prédécesseur à la tête de la Fiorentina
La Fiorentina a trouvé le remplaçant de Fabio Grosso, licencié après trois matchs de Serie A. Et elle n'a pas été chercher bien loin, puisque le champion du monde 2006 a été remplacé... par son prédécesseur, Paolo Vanoli. Ce dernier avait pris la porte au terme de la saison 2025-2026. Une saison très compliquée pour la Viola, qui avait frôlé la relégation.
Après trois défaites consécutives, Fabio Grosso avait déjà pris la porte. La Fiorentina a réalisé un mercato très ambitieux, dépensant 150 millions d'euros et accueillant notamment des joueurs du Real Madrid et de Tottenham en prêt - tout ça pour ne compter aucun point après trois rencontres de championnat. Paolo Vanoli va devoir prouver qu'avec un noyau renforcé par rapport à la saison passée, il peut redresser la barre.
VANOLI È IL NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA💜⚜️— ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 7, 2026
ACF Fiorentina comunica che è stata affidata a Mister Paolo Vanoli la guida tecnica della Prima Squadra.
Al Mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della Prima Squadra. pic.twitter.com/WqoaCyjCw7
Le premier licenciement de la saison doit encore venir en Jupiler Pro League, mais n'aura pas tardé en Serie A. Fabio Grosso, l'entraîneur de la Fiorentina, n'a pas survécu aux trois défaites inaugurales de la Viola pour entamer son championnat.
Trois journées : voilà tout ce qu'il aura fallu pour que le premier entraîneur de Serie A soit licencié. Fabio Grosso a été officiellement démis de ses fonctions ce lundi à la Fiorentina après un début de saison calamiteux pour la Viola.
La Fiorentina a en effet commencé sa saison par trois défaites, dont une gifle à l'AS Rome (4-0) et une autre à la maison (0-3) contre le promu Frosinone. La troisième a déjà été celle de trop pour Grosso, qui a donc été licencié au lendemain du match perdu contre le Torino (1-2).
Fabio Grosso (48 ans) était arrivé cet été à Florence, après deux saisons à Sassuolo. Le champion du monde 2006 avait auparavant entraîné Bari, le Hellas Vérone, Brescia, le FC Sion (Suisse), l'Olympique Lyonnais lors d'un bref passage en 2023 et Frosinone.
ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. pic.twitter.com/EKIpk5r8yt— ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 6, 2026
La Fiorentina a dépensé 150 millions d'euros cet été
Un tel début de saison est inacceptable pour la Fiorentina qui a dépensé sans compter cet été, après une saison 2025-2026 qui a vu la Viola éviter la relégation de justesse. La direction florentine a en effet délié les cordons de la bourse à hauteur de 150 millions d'euros pour des joueurs tels que Christ Oulaï (Trabzonspor), Mateo Pelllegrino (Parme) ou encore Arthur Atta (Udinese).
Quelques grands talents tels que Franco Mastantuono (Real Madrid), Alieu Njie (Torino) ou encore Radu Dragusin (Tottenham) ont également débarqué en prêt.
Après trois journées, la Fiorentina est bonne dernière, à égalité de points avec le Genoa et Venise, mais avec une moins bonne différence de buts. On ignore à ce stade qui succédera à Fabio Grosso, mais Foot Mercato mentionne comme options Igor Tudor, Raffaele Palladino et Thiago Motta.
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