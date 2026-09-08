Incroyable : un club de Serie A rappelle le coach viré il y a quelques mois

Deviens fan de Fiorentina! 64 Le premier licenciement de la saison doit encore venir en Jupiler Pro League, mais n'aura pas tardé en Serie A. Fabio Grosso, l'entraîneur de la Fiorentina, n'a pas survécu aux trois défaites inaugurales de la Viola pour entamer son championnat.



Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie