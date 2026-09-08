La Ligue des champions est de retour : voici tous les matchs au programme cette semaine

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
La Ligue des champions est de retour : voici tous les matchs au programme cette semaine
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

La Ligue des champions fait son grand retour cette semaine. Des matchs dans la plus prestigieuse des compétitions sont au programme ce mardi, mercredi et jeudi. Découvrez ci-dessous le programme complet.

Le Club de Bruges fera partie des premières équipes à démarrer sa campagne. Les Blauw en Zwart affronteront Aston Villa ce mardi soir à 18h45, une rencontre qui sera à suivre en direct commenté depuis les tribunes du Jan Breydel sur Walfoot.be. Ce mardi soir, d'autres affiches seront au rendez-vous avec notamment une rencontre très intéressante entre le Real Madrid et l'Inter, futur adversaire des Brugeois dans cette phase de ligue. Porto affrontera notamment également Manchester City.

Ce mercredi, le FC Barcelone fera son entrée dans la compétition contre Feyenoord à 18h45. Le champion en titre, le PSG, affrontera le Slovan Bratislava à 21h00. Deux chouettes autres affiches seront au programme à la même heure : Naples-Arsenal et Liverpool-Atlético Madrid.

Jeudi, le Bayern de Vincent Kompany fera son entrée en course contre Bodø/Glimt à 18h45. Ce sera aussi notamment le cas de Manchester United qui affrontera Sabah à 21h00.

Le calendrier complet de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026/2027 : 

Mardi 8 septembre

18h45 : AEK Athènes (Grèce) - LASK Linz (Autriche)
18h45 : Club de Bruges (Belgique) - Aston Villa (Angleterre)
21h00 : Borussia Dortmund (Allemagne) - Villarreal (Espagne)
21h00 : FC Porto (Portugal) - Manchester City (Angleterre)
21h00 : Lille (France) - Real Betis (Espagne)
21h00 : Real Madrid (Espagne) - Inter Milan (Italie)

Mercredi 9 septembre

18h45 : FC Barcelone (Espagne) - Feyenoord (Pays-Bas)
18h45 : Stuttgart (Allemagne) - Viking (Norvège)
21h00 : Liverpool (Angleterre) - Atlético de Madrid (Espagne)
21h00 : Paris Saint-Germain (France) - Slovan Bratislava (Slovaquie)
21h00 : Sporting CP (Portugal) - Galatasaray (Turquie)
21h00 : Naples (Italie) - Arsenal (Angleterre)

Jeudi 10 septembre

18h45 : Fenerbahçe (Turquie) - AS Rome (Italie)
18h45 : PSV Eindhoven (Pays-Bas) - Shakhtar Donetsk (Ukraine)
21h00 : Côme (Italie) - RB Leipzig (Allemagne)
21h00 : Bayern Munich (Allemagne) - Bodø/Glimt (Norvège)
21h00 : Manchester United (Angleterre) - Sabah (Azerbaïdjan)
21h00 : Slavia Prague (Tchéquie) - Lens (France)

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts

Plus de news

Bruges – Aston Villa : les Brugeois lancent leur campagne de Ligue des champions face à une équipe en méforme

Bruges – Aston Villa : les Brugeois lancent leur campagne de Ligue des champions face à une équipe en méforme

11:20
"Je pense que je suis le meilleur joueur du monde" : Kylian Mbappé rêve de remporter le Ballon d'Or

"Je pense que je suis le meilleur joueur du monde" : Kylian Mbappé rêve de remporter le Ballon d'Or

10:53
Mario Stroeykens vers un transfert... en Bulgarie ?

Mario Stroeykens vers un transfert... en Bulgarie ?

11:40
Écarté de l'équipe première, Thomas Foket a un nouveau rôle à Anderlecht

Écarté de l'équipe première, Thomas Foket a un nouveau rôle à Anderlecht

11:00
"Un entraîneur fantastique" : Vincent Kompany reçoit les éloges d'un ancien coéquipier de Manchester City

"Un entraîneur fantastique" : Vincent Kompany reçoit les éloges d'un ancien coéquipier de Manchester City

10:30
"J'ai besoin de minutes pour être vraiment prêt à 100%" : Lucas Stassin est prêt à enchaîner à Séville

"J'ai besoin de minutes pour être vraiment prêt à 100%" : Lucas Stassin est prêt à enchaîner à Séville

09:30
"J'ai des doutes" : un ancien Diable Rouge pas encore totalement convaincu par le Club de Bruges

"J'ai des doutes" : un ancien Diable Rouge pas encore totalement convaincu par le Club de Bruges

08:00
Excellente nouvelle : Jesse Bisiwu reçoit enfin le feu vert

Excellente nouvelle : Jesse Bisiwu reçoit enfin le feu vert

08:35
Enzo Maresca donne des nouvelles de Jérémy Doku avant le derby mancunien : "Nous ne sommes pas sûrs"

Enzo Maresca donne des nouvelles de Jérémy Doku avant le derby mancunien : "Nous ne sommes pas sûrs"

08:27
Bart Verhaeghe n'oublie pas : "Anderlecht disait qu’il fallait apprendre à gagner. Nous l'avons appris"

Bart Verhaeghe n'oublie pas : "Anderlecht disait qu’il fallait apprendre à gagner. Nous l'avons appris"

07:30
1
Silvio Proto titille l'Union : "Seul Adem Zorgane apporterait une réelle plus-value à Anderlecht"

Silvio Proto titille l'Union : "Seul Adem Zorgane apporterait une réelle plus-value à Anderlecht"

07:00
1
La nouvelle sensation d'Anderlecht déjà pistée par trois cadors européens

La nouvelle sensation d'Anderlecht déjà pistée par trois cadors européens

23:30
2
"Ils ont un joueur fantastique" : le coach d'Aston Villa pointe un joueur du Club de Bruges

"Ils ont un joueur fantastique" : le coach d'Aston Villa pointe un joueur du Club de Bruges

22:30
Un ancien gardien d'Ostende élogieux envers un Unioniste, lucide sur un Carolo

Un ancien gardien d'Ostende élogieux envers un Unioniste, lucide sur un Carolo

23:00
1
🎥 La serviette sur la tête de Griezmann fait le buzz : la méthode du Français pour lutter contre la chaleur

🎥 La serviette sur la tête de Griezmann fait le buzz : la méthode du Français pour lutter contre la chaleur

22:00
1
Un ancien anderlechtois et Diable rouge allume Vitor Bruno : "Tu ne sais pas où tu es ?"

Un ancien anderlechtois et Diable rouge allume Vitor Bruno : "Tu ne sais pas où tu es ?"

21:30
Nouveau stade du Club de Bruges : Bart Verhaeghe annonce une installation en 2029

Nouveau stade du Club de Bruges : Bart Verhaeghe annonce une installation en 2029

20:30
Voici pourquoi Simon Paulet était absent avec le RFC Liège face au Lierse dimanche après-midi

Voici pourquoi Simon Paulet était absent avec le RFC Liège face au Lierse dimanche après-midi

21:00
Du jaune et bleu partout, un Rouche et un Mauve : notre équipe-type de la cinquième journée

Du jaune et bleu partout, un Rouche et un Mauve : notre équipe-type de la cinquième journée

20:30
Le retour le plus fou de l'année ? Karim Benzema cité à l'OL, le club répond

Le retour le plus fou de l'année ? Karim Benzema cité à l'OL, le club répond

20:00
Un joli coup même hors-mercato ? Un dribbleur passé par notre championnat pourrait faire son retour

Un joli coup même hors-mercato ? Un dribbleur passé par notre championnat pourrait faire son retour

19:20
Qui sera la première victime de la valse des entraîneurs en Pro League ? Le couperet peut tomber très vite

Qui sera la première victime de la valse des entraîneurs en Pro League ? Le couperet peut tomber très vite

18:40
5
Saelemaekers, Moreira et De Winter titulaires : Milan craque à la 92e face à la Juventus

Saelemaekers, Moreira et De Winter titulaires : Milan craque à la 92e face à la Juventus

18:15
Le Sporting de Charleroi disputera un match à huis clos prochainement : "Un profond sentiment d’injustice"

Le Sporting de Charleroi disputera un match à huis clos prochainement : "Un profond sentiment d’injustice"

18:00
2
"Un tirage difficile" : Brandon Mechele s'exprime avant les débuts de Bruges en Champions League

"Un tirage difficile" : Brandon Mechele s'exprime avant les débuts de Bruges en Champions League

16:30
🎥 "C'est pas possible" : Roméo Lavia visiblement frustré, sous les yeux de Vincent Mannaert

🎥 "C'est pas possible" : Roméo Lavia visiblement frustré, sous les yeux de Vincent Mannaert

17:00
Le Club de Bruges devant plusieurs cadors européens ? Opta donne ses pronostics pour la Champions League

Le Club de Bruges devant plusieurs cadors européens ? Opta donne ses pronostics pour la Champions League

15:30
Voilà pourquoi l'une des recrues d'Anderlecht n'était pas disponible dimanche contre Genk

Voilà pourquoi l'une des recrues d'Anderlecht n'était pas disponible dimanche contre Genk

16:00
Encore un délai pour le stade du Club de Bruges : "De l'argent jeté par les fenêtres..."

Encore un délai pour le stade du Club de Bruges : "De l'argent jeté par les fenêtres..."

15:00
Bonne nouvelle pour les Futures, mauvaise nouvelle pour les jeunes : Neerpede victime du mercato d'Anderlecht? Analyse

Bonne nouvelle pour les Futures, mauvaise nouvelle pour les jeunes : Neerpede victime du mercato d'Anderlecht?

14:40
2
Carl Hoefkens prend la porte, quelques mois après avoir été confirmé dans ses fonctions par le NAC Breda

Carl Hoefkens prend la porte, quelques mois après avoir été confirmé dans ses fonctions par le NAC Breda

14:00
Le carrousel des coachs a commencé : un entraîneur de Serie A prend déjà la porte

Le carrousel des coachs a commencé : un entraîneur de Serie A prend déjà la porte

14:20
Ruben Van Bommel a envoyé son adversaire à l'hôpital : plusieurs semaines d'absence

Ruben Van Bommel a envoyé son adversaire à l'hôpital : plusieurs semaines d'absence

13:30
Un transfert après la fermeture du mercato ? Un club de Pro League aurait trouvé un accord avec un attaquant

Un transfert après la fermeture du mercato ? Un club de Pro League aurait trouvé un accord avec un attaquant

13:00
Frédéric Taquin pourrait reprendre du service : deux portes s'ouvrent à l'étranger

Frédéric Taquin pourrait reprendre du service : deux portes s'ouvrent à l'étranger

12:30
"En termes de contenu, il en faut plus" : Philippe Albert interpelle Anderlecht sur son manque d'efficacité

"En termes de contenu, il en faut plus" : Philippe Albert interpelle Anderlecht sur son manque d'efficacité

07/09

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 1
FC Bruges FC Bruges 18:45 Aston Villa Aston Villa
AEK Athènes AEK Athènes 18:45 LASK Linz LASK Linz
Real Madrid Real Madrid 21:00 Inter Inter
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Villarreal Villarreal
Lille OSC Lille OSC 21:00 Real Betis Real Betis
FC Porto FC Porto 21:00 Manchester City Manchester City
FC Barcelone FC Barcelone 09/09 Feyenoord Feyenoord
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 09/09 Viking FK Viking FK
Liverpool Liverpool 09/09 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 09/09 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Napoli Napoli 09/09 Arsenal Arsenal
Sporting Portugal Sporting Portugal 09/09 Galatasaray Galatasaray
PSV PSV 10/09 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Fenerbahce Fenerbahce 10/09 AS Roma AS Roma
Slavia Prague Slavia Prague 10/09 Lens Lens
Bayern Munich Bayern Munich 10/09 Bodo Glimt Bodo Glimt
Manchester United Manchester United 10/09 Sabah Sabah
Como Como 10/09 RB Leipzig RB Leipzig

Dernières réactions

den strep den strep a propos de Mario Stroeykens vers un transfert... en Bulgarie ? gaeldierckx gaeldierckx a propos de Silvio Proto titille l'Union : "Seul Adem Zorgane apporterait une réelle plus-value à Anderlecht" tede tede a propos de Bart Verhaeghe n'oublie pas : "Anderlecht disait qu’il fallait apprendre à gagner. Nous l'avons appris" tede tede a propos de La nouvelle sensation d'Anderlecht déjà pistée par trois cadors européens Union 60 Union 60 a propos de Qui sera la première victime de la valse des entraîneurs en Pro League ? Le couperet peut tomber très vite Union 60 Union 60 a propos de Un ancien gardien d'Ostende élogieux envers un Unioniste, lucide sur un Carolo Union 60 Union 60 a propos de 🎥 La serviette sur la tête de Griezmann fait le buzz : la méthode du Français pour lutter contre la chaleur Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Le Sporting de Charleroi disputera un match à huis clos prochainement : "Un profond sentiment d’injustice" JoBg JoBg a propos de Bonne nouvelle pour les Futures, mauvaise nouvelle pour les jeunes : Neerpede victime du mercato d'Anderlecht? den strep den strep a propos de Charleroi et le Standard au top, la RAAL et Anderlecht à la peine : notre baromètre de JPL après cinq journées Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved