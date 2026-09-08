La Ligue des champions est de retour : voici tous les matchs au programme cette semaine

La Ligue des champions fait son grand retour cette semaine. Des matchs dans la plus prestigieuse des compétitions sont au programme ce mardi, mercredi et jeudi. Découvrez ci-dessous le programme complet.

Le Club de Bruges fera partie des premières équipes à démarrer sa campagne. Les Blauw en Zwart affronteront Aston Villa ce mardi soir à 18h45, une rencontre qui sera à suivre en direct commenté depuis les tribunes du Jan Breydel sur Walfoot.be. Ce mardi soir, d'autres affiches seront au rendez-vous avec notamment une rencontre très intéressante entre le Real Madrid et l'Inter, futur adversaire des Brugeois dans cette phase de ligue. Porto affrontera notamment également Manchester City.

Ce mercredi, le FC Barcelone fera son entrée dans la compétition contre Feyenoord à 18h45. Le champion en titre, le PSG, affrontera le Slovan Bratislava à 21h00. Deux chouettes autres affiches seront au programme à la même heure : Naples-Arsenal et Liverpool-Atlético Madrid.

Jeudi, le Bayern de Vincent Kompany fera son entrée en course contre Bodø/Glimt à 18h45. Ce sera aussi notamment le cas de Manchester United qui affrontera Sabah à 21h00.

Le calendrier complet de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026/2027 :

Mardi 8 septembre

18h45 : AEK Athènes (Grèce) - LASK Linz (Autriche)

18h45 : Club de Bruges (Belgique) - Aston Villa (Angleterre)

21h00 : Borussia Dortmund (Allemagne) - Villarreal (Espagne)

21h00 : FC Porto (Portugal) - Manchester City (Angleterre)

21h00 : Lille (France) - Real Betis (Espagne)

21h00 : Real Madrid (Espagne) - Inter Milan (Italie)





Mercredi 9 septembre

18h45 : FC Barcelone (Espagne) - Feyenoord (Pays-Bas)

18h45 : Stuttgart (Allemagne) - Viking (Norvège)

21h00 : Liverpool (Angleterre) - Atlético de Madrid (Espagne)

21h00 : Paris Saint-Germain (France) - Slovan Bratislava (Slovaquie)

21h00 : Sporting CP (Portugal) - Galatasaray (Turquie)

21h00 : Naples (Italie) - Arsenal (Angleterre)

Jeudi 10 septembre

18h45 : Fenerbahçe (Turquie) - AS Rome (Italie)

18h45 : PSV Eindhoven (Pays-Bas) - Shakhtar Donetsk (Ukraine)

21h00 : Côme (Italie) - RB Leipzig (Allemagne)

21h00 : Bayern Munich (Allemagne) - Bodø/Glimt (Norvège)

21h00 : Manchester United (Angleterre) - Sabah (Azerbaïdjan)

21h00 : Slavia Prague (Tchéquie) - Lens (France)