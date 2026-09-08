Kompany, Courtois, Wullaert... et tous les nominés au Ballon d'Or

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C'est un honneur rare, et une première pour un entraîneur belge : Vincent Kompany fait partie des cinq coachs nominés pour le trophée d'entraîneur de l'année, qui sera désigné lors de la cérémonie du Ballon d'Or le 26 octobre prochain. Thibaut Courtois, lui, fait partie des nominés au Trophée Lev Yashin, et Tessa Wullaert est nominée au Ballon d'Or féminin.