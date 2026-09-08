Kompany, Courtois, Wullaert... et tous les nominés au Ballon d'Or
C'est un honneur rare, et une première pour un entraîneur belge : Vincent Kompany fait partie des cinq coachs nominés pour le trophée d'entraîneur de l'année, qui sera désigné lors de la cérémonie du Ballon d'Or le 26 octobre prochain. Thibaut Courtois, lui, fait partie des nominés au Trophée Lev Yashin, et Tessa Wullaert est nominée au Ballon d'Or féminin.
Voici la liste des 30 nominés au Ballon d'Or 2026, sans joueur belge
Qui succédera à Ousmane Dembélé, lauréat en 2025 ? Les 30 nominés du Ballon d'Or France Football 2026 ont été dévoilés ce mardi, au terme d'un long suspens et après que les autres catégories aient été dévoilées au fil de la journée. Contrairement aux autres catégories, où Vincent Kompany, Thibaut Courtois et Tessa Wullaert ont été nominés, on ne retrouve pas de Belge dans les 30 candidats au trophée suprême.
L'Espagne championne du monde compte naturellement énormément de nominés : Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Lamine Yamal, Fabian Ruiz, Ferran Torres et Rodri (lauréat en 2024) sont en effet tous présents. Yamal fait partie des favoris, mais devra devancer les stars du PSG : Khvisha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Joao Neves, Vitinha, l'ex-Anversois Willian Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes, Achraf Hakimi et bien sûr le tenant du trophée Ousmane Dembélé sont tous nominés.
Lionel Messi, 39 ans et auteur d'une excellente Coupe du Monde 2026, fait lui aussi partie des 30 nominés. Lautaro Martinez est le seul autre argentin nominé. En-dehors de ces derniers, le joueur le plus souvent cité pour remporter le Ballon d'Or sans avoir gagné le Mondial ni la Champions League est certainement Harry Kane, qui compte des statistiques folles avec le Bayern Munich et a pris le bronze avec l'Angleterre.
Tous les nominés :
OUR 2026 MEN'S BALLON D'OR NOMINEES!— Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026
🏴 Jude Bellingham
🇪🇸 Pau Cubarsí
🇪🇸 Marc Cucurella
🇫🇷 Ousmane Dembélé
🇨🇴 Luis Díaz
🇵🇹 Bruno Fernandes
🇧🇷 Gabriel
🇳🇴 Erling Haaland
🇲🇦 Achraf Hakimi
🏴 Harry Kane
🇬🇪 Khvitcha Kvaratskhelia
🇪🇸 Lamine Yamal
🇸🇳 Sadio Mané
🇧🇷 Marquinhos
🇦🇷…
Tessa Wullaert est nominée au Ballon d'Or féminin !
C'est une grande première pour le football belge. Si la liste des nominés au Ballon d'Or masculin doit encore être révélée en intégralité, celle des nominées au trophée féminin a été dévoilée, et une Red Flame y figure. Il s'agit bien sûr de Tessa Wullaert (33 ans), nominée pour la première fois parmi les 30 candidates au Ballon d'Or féminin après son excellente saison en Italie et sous les couleurs de la Belgique.
C'est la première fois qu'une joueuse belge est nominée au Ballon d'Or féminin, depuis la création du trophée en 2018. Tessa Wullaert, six fois Soulier d'Or féminin belge, a disputé une saison de haut vol avec l'Inter Milan, terminant en tête du classement des buteurs et des passeurs en Serie A. Depuis, Wullaert a été transférée à Côme. Avec les Red Flames, elle a passé le cap des 100 buts.
La triple tenante du trophée, Aitana Bonmati, est absente des 30 nominées, et pour cause : l'Espagnole a manqué la majeure partie de la saison, victime d'une fracture du péroné en novembre. Elle n'est revenue à la compétition qu'au mois de mai, trop tard pour être nominée. La course au Ballon d'Or est donc assez ouverte.
Nominated for the 2026 Women’s Ballon d’Or ⬇️@TessaWullaert@Inter_Women@Como_1907@RoyalBelgianFA#ballondor pic.twitter.com/74kXVSJXn4— Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026
Thibaut Courtois également parmi les cinq nominés au Trophée Lev Yashin
Lui est habitué de ce genre de nominations : Thibaut Courtois (34 ans) fait partie des 10 gardiens de but nominés pour le trophée de gardien de l'année, qui sera également remis le 26 octobre prochain à Londres lors du gala du Ballon d'Or. Courtois et le Real Madrid n'ont remporté aucun trophée en 2026, mais le gardien de but des Diables Rouges est toujours considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste.
Thibaut Courtois a remporté le Trophée Lev Yashin en 2022. L'année passée, il était également nominé, mais avait terminé quatrième, le vainqueur étant Gianluigi Donnarumma, gardien de but du PSG. Les autres nominés cette année sont le Marocain Yassine Bounou (Al-Hilal), le Suisse Gregor Kobel (Borussia Dortmund), les Espagnols Joan Garcia (Barcelone), Unai Simon (Athletic Bilbao) et David Raya (Arsenal), le Sénégalais Edouard Mendy (Al-Ahli), le Russe Matvey Safonov (PSG), l'Argentin Emiliano Martinez (Aston Villa/Chelsea) et Vozinha (GD Chaves/Colo Colo).
Difficile de prédire le vainqueur de cette édition du Trophée Lev Yashin : Unai Simon a remporté la Coupe du Monde et a été élu meilleur gardien du tournoi, ce qui en fait le grand favori, mais son compatriote David Raya a brillé avec Arsenal et atteint la finale de la Champions League. Emiliano Martinez, finaliste de la Coupe du Monde et double lauréat du trophée en 2023 et 2024, a également remporté l'Europa League.
Nominated for the 2026 Men's Goalkeeper of the Year ⬇️@thibautcourtois@realmadrid@BelRedDevils#ballondor pic.twitter.com/uIUzOwSawO— Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026
C'est un honneur rare, et une première pour un entraîneur belge : Vincent Kompany fait partie des cinq coachs nominés pour le trophée d'entraîneur de l'année, qui sera désigné lors de la cérémonie du Ballon d'Or le 26 octobre prochain. L'entraîneur du Bayern Munich ne fait cependant pas partie des favoris.
Avec un doublé Coupe-championnat en Allemagne, la Supercoupe d'Allemagne et une demi-finale de Ligue des Champions, Vincent Kompany a été récompensé par une place parmi les cinq entraîneurs de l'année. Le trophée sera attribué le 26 octobre prochain à Londres lors de la cérémonie du Ballon d'Or, qui verra également être sacrés les gardien, jeune joueur ou encore meilleure joueuse de l'année.
Vincent Kompany est en bonne compagnie : à ses côtés, on retrouve... quatre Espagnols. Mikel Arteta (champion avec Arsenal et finaliste de la C1), Unai Emery (vainqueur de l'Europa League avec Aston Villa), Luis Enrique (champion de France et vainqueur de la C1) et bien sûr Luis de la Fuente, champion du monde avec l'Espagne, sont les autres nominés.
Nominated for the 2026 Men's Coach of the Year ⬇️— Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026
Mikel Arteta - Arsenal
Luis de la Fuente - Spain national team
Unai Emery - Aston Villa
Vincent Kompany - Bayern Munich
Luis Enrique - Paris-SG pic.twitter.com/R6QOpW9j9l
Luis de la Fuente et Luis Enrique, grands favoris
Luis Enrique avait remporté le trophée en 2025 après la première victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le coach du PSG avait largement devancé son plus proche poursuivant Hansi Flick (FC Barcelone), qui n'a pas été nominé cette fois malgré son titre en Liga.
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Mais si Enrique reste l'un des favoris à sa propre succession, la lutte sera plus serrée cette fois, et le grand favori au Trophée Johan Cruyff (le nom de ce trophée d'entraîneur de l'année) est probablement Luis de la Fuente.
L'entraîneur de l'Espagne, champion d'Europe en 2024 avec la Roja, a confirmé lors de la Coupe du Monde 2026 et réalisé un parcours sans-faute, éliminant notamment la Belgique en quart de finale avant une victoire sans appel face à la France en demi-finale et une victoire au bout du suspens contre l'Argentine en finale.
De la Fuente avait déjà été nominé en 2024 au Trophée Johan Cruyff, mais n'avait fini que troisième malgré l'Euro 2024 remporté par la Roja. Une Coupe du Monde pèse cependant plus lourd dans la balance : cela suffira-t-il pour qu'il prenne sa revanche ?
Kompany n'a aucune chance
De son côté, Vincent Kompany le reconnaîtra lui-même : être nominé est déjà une reconnaissance en tant que tel, mais le Belge n'a aucune chance de remporter le trophée. Les succès remportés par tous ses concurrents sont plus notables que le sien, qu'il s'agisse de remporter un premier titre avec Arsenal en plus de 20 ans et atteindre la finale de la Champions League comme Mikel Arteta, ou gagner une cinquième (!) Europa League comme Unai Emery.
Pour espérer s'approcher du trophée à l'avenir, une seule chose à faire pour Vincent Kompany : remporter la Ligue des Champions, ce qui sera l'objectif n°1 du Bayern Munich cette saison - comme chaque année. Une chose est sûre, cependant : dans les années à venir, aucun autre entraîneur belge n'aura plus de chances de gagner ce Trophée Johan Cruyff que l'ancien capitaine des Diables Rouges !
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