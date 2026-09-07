"Ils ont un joueur fantastique" : le coach d'Aston Villa pointe un joueur du Club de Bruges

Le vainqueur de la dernière Europa League se déplace au Jan Breydel stadion ce mardi soir. Et vu son début de saison compliqué, Aston Villa ne se voit pas dans la peau du favori de ce duel. L'entraîneur Unai Emery a même déjà pointé le principal danger des "Blauw" en Zwart."

Le Club de Bruges va lancer sa campagne de Ligue des champions ce mardi soir avec la réception d’Aston Villa, vainqueur de l’Europa League la saison dernière, au Jan Breydel stadion. Malgré ce statut, Unai Emery, le coach espagnol des "Villans" ne considère pas son équipe comme favorite.

Il faut dire que ses ouailles connaissent un début de saison assez compliqué en Premier League, après avoir perdu cet été des cadres comme Ollie Watkins, Emiliano Martinez ou Youri Tielemans. Aston Villa a décroché son premier point ce week-end chez le promu de Hull City, après avoir pris une déculottée chez le Brighton de Maxim De Cuyper en lever de rideau, puis d'avoir logiquement subi la loi du champion Arsenal à Villa Park.

Deux défaites en trois matchs, aucun but marqué

Et surtout, les hommes d'Unai Emery n'ont tout simplement pas encore marqué lors de ces trois duels. De quoi se montrer prudent à la veille de poser ses crampons sur la pelouse du stade Jan Breydel.

"Je n’ai pas l’impression que nous soyons les favoris, a expliqué l’entraîneur d’Aston Villa au micro de HLN. Je vais vous expliquer pourquoi. En Europe, jouer à l’extérieur est toujours un peu différent. De ce point de vue, ils ont l’avantage. Ils sont sur une bonne dynamique. Leur entraîneur, Ivan Leko, sait ce que c’est que de jouer dans le football moderne. De plus, nos précédentes confrontations ont été très équilibrées." (une victoire brugeoise 1-0 en 2024, puis une double-confrontation en mars 2025 remportée 6-1 au total des deux matchs par les Anglais, ndlr)

Vanaken ciblé

Unai Emery semble en tout cas avoir bien étudié les qualités de son adversaire avant ce duel. "Normalement, ils cherchent à dominer les matchs. Ils ont un joueur fantastique en la personne de Hans Vanaken. Il est très intelligent. C’est un joueur à suivre de près. Nous avons beaucoup de respect pour le Club Bruges", a-t-il ajouté.



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Le plan "anti-Vanaken" d'Unai Emery suffira-t-il ? Réponse ce mardi sur le coup de 18h45.