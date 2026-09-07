Un ancien gardien d'Ostende élogieux envers un Unioniste, lucide sur un Carolo

William Dutoit est désormais consultant pour l'émission "Complètement foot" sur Vivacité. Ce lundi, il est revenu sur le choc du week-end entre Charleroi et l'Union et a analysé la prestation d'un ancien "Zèbre" évoluant désormais sous les couleurs bruxelloises.

On l'a connu entre les perches d'Ostende, de Saint-Trond, de Boussu-Dour et de Deinze. Aujourd'hui âgé de 37 ans, William Dutoit n'a plus rejoué depuis la fin de l'aventure à Deinze en décembre 2024.

Consultant pour l'émission radio Complètement Foot, sur l'antenne de Vivacité, celui qui a disputé 270 matchs en Belgique est revenu sur le choc du week-end remporté par l'Union Saint-Gilloise sur la pelouse de Charleroi.

Dutoit a notamment analysé la prestation d'un des deux anciens "Zèbres", présents dans le onze de base bruxellois : Adem Zorgane. Mais aussi la prestation du gardien carolo, Mohamed Koné, grand responsable de la défaite des locaux selon beaucoup d'observateurs.

"Monstrueux"

La question posée à Dutoit était simple : l'Union devait-elle plus sa victoire au talent d'Adem Zorgane ou à la maladresse de Mohamed Koné, le gardien de Charleroi. "Mohamed Koné fait une grosse erreur mais derrière ils arrivent à mener 2-1 donc ils reprennent l’avantage. Zorgane a été monstrueux, tranche Dutoit. J’ai vu aussi quelques interviews d’après-match où les Carolos ont dit : il nous l’a mis à l’envers."

Faute de main de Koné

Sur le cas de Mohamed Koné, l'ancien gardien a apporté de la nuance tout en étant lucide dans son constat: "C’est un but qui ne peut pas arriver, c’est une faute de main, estime William Dutoit. Après, il y a eu aussi beaucoup de faits de match. Tu prends un but juste avant de rentrer au vestiaire. Tu prends un but à la sortie du vestiaire. Et un but aussi pour moi qui est évitable sur coup de pied arrêté. Je pense que Charleroi peut avoir des regrets. Surtout quand tu vois leurs deux buts somptueux et qu'ils prennent quand même zéro point à la maison."





Le consultant salue toutefois la réaction mentale du gardien : "C’est là où on dit qu’il faut avoir un gros mental, un mental d’acier, savoir relever la tête, remarque William Dutoit Il a vite switché parce qu’il fait deux ou trois arrêts très intéressants. Après, le reste du match, on n’a rien à lui reprocher."