Marco Kana, condamné par les renforts ? Pas vraiment : pourquoi Vitor Bruno en est fan

Florent Malice Johan Walckiers
Florent Malice et Johan Walckiers, suiveurs du RSC Anderlecht
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Marco Kana, condamné par les renforts ? Pas vraiment : pourquoi Vitor Bruno en est fan
Photo: © photonews
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S'il y a bien un poste qui a été renforcé, et peut-être plus que de raison, au RSC Anderlecht, c'est bien le milieu de terrain. Bien malin qui peut prédire à quoi ressemblera le triangle de l'entrejeu des Mauves dans les semaines à venir, car Vitor Bruno a énormément d'options. Mais la place de Marco Kana n'est pas autant en danger qu'on le croirait.

Contre le KRC Genk, un nouveau renfort a été aligné : Ilias Koutsoupias. Le Grec a convaincu. Mais même si Anderlecht dispose encore de deux autres concurrents de poids avec Roméo Amane et Thelo Aasgaard, il est loin d’être certain que Marco Kana passe au second plan. Bien au contraire. En interne, il se dit que Vitor Bruno est totalement fan de Kana, qui amène exactement ce qu'il recherche de la part de sa sentinelle dans l'entrejeu. 

Exactement le type de milieu que Bruno recherche

Kana n’est peut-être pas le joueur qui suscite le plus d’enthousiasme chez une grande partie des supporters, mais il semble posséder plusieurs qualités particulièrement importantes aux yeux de Bruno. L’entraîneur veut que son équipe joue rapidement et verticalement, sans multiplier inutilement les touches de balle.

Kana Marco - Van de Perre Kamiel
© photonews

Marco Kana peut jouer un rôle important à ce niveau. Il cherche souvent la solution simple, est capable de jouer en première intention et tente d’accélérer le rythme depuis l’axe. S'il a encore tendance à, justement, trop toucher le ballon, il est bien moins limité dans ce domaine qu'un Enric Llansana qui, lui, risque fort de ne plus jouer autant. 

Vitor Bruno n'a par contre pas encore enlevé Kana de son onze de base cette saison à l'exception d'un match : à Beveren... où un Christian Brüls en fin de carrière a fait danser le milieu de terrain du RSCA. Ca n'a pas échappé au coach des Mauve & Blanc. 

Marco Kana est étonnamment critiqué par son propre pubic

Reste un élément assez étonnant : alors que Bruno fait clairement confiance à Kana, une partie des supporters d’Anderlecht reste critique à son égard. Ses pertes de balle ou ses mauvais choix sont rapidement soulignés. Lorsqu’un nouveau venu commet la même erreur, on fait souvent preuve d’un peu plus de patience.

Kana peut aussi s'en prendre à lui-même sur ce point. Il n'évite pas les prises de risque, tente des passes plein axe assez dangereuses et a encore trop de déchet dans son jeu. Mais son audace est justement ce qui plaît à Bruno. Marco Kana a déjà délivré un grand nombre de "passes clés" cette saison, qui ne se voient pas forcément dans les statistiques ou dont ses éléments offensifs n'ont pas profité. Bruno, lui, voit ces passes. 

Bien sûr, "Le Professeur", comme on le surnomme à Neerpede, va devoir garder un niveau de jeu très élevé dans les semaines à venir. Marco Kana n'a jamais fait face à une concurrence aussi rude depuis qu'il est titulaire à Anderlecht. Cela va-t-il le pousser vers le haut et lui permettre de passer le palier qu'il faut ? Affaire à suivre...

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