L'un des meilleurs joueurs de Pro League la saison passée était gratuit : voici où il a signé

Ryotaro Ito était une sacrée affaire à saisir, et était d'ailleurs cité à La Gantoise. Mais le milieu offensif japonais, brillant la saison passée avec Saint-Trond qu'il a emmené vers l'Europe, s'est finalement engagé en D2 anglaise.

Et si les clubs de Pro League étaient passés à côté d'une affaire en or ? Ryotaro Ito (28 ans), auteur la saison passée d'une saison de haut vol avec Saint-Trond (10 buts et 7 passes décisives en 37 matchs sous les couleurs des Canaris), était libre de s'engager où il le souhaitait cet été. Le Japonais n'avait en effet pas prolongé son contrat au Stayen.

Estimé à 6 millions d'euros, Ito était donc une plus-value évidente pour, probablement, n'importe quelle équipe de Jupiler Pro League à l'exception peut-être du Club de Bruges, et encore. Cet été, il était d'ailleurs cité du côté de La Gantoise, mais selon Het Laatste Nieuws, c'est le Japonais lui-même qui aurait refusé de rejoindre les Buffaos.

Ryotaro Ito signe aux Blackburn Rovers

On sait désormais où évoluera l'international japonais (une cap), dont la seule cap avec les Samouraïs Bleus date de 2024. Ryotaro Ito s'est en effet engagé aux Blackburn Rovers, en D2 anglaise, jusqu'en 2029, toujours selon Het Laatste Nieuws.

Ryotaro Ito avait rejoint Saint-Trond en 2023 en provenance de l'Albirex Niigata. En trois saisons, il a disputé 110 matchs pour STVV, inscrivant 19 buts et délivrant 14 passes décisives mais passant surtout un énorme cap la saison passée. Le milieu créatif japonais aura été l'un des grands artisans de la saison historique des Trudonnaires, qui ont décroché un ticket pour les barrages d'Europa League et évolueront en Conference League cette saison.



Reste bien sûr à savoir si Ryotaro Ito, après trois saisons en Jupiler Pro League, était disposé à s'engager en faveur d'un autre club belge. Il découvrira désormais la Championship: les Blackburn Rovers sont actuellement 16e de D2 anglaise, avec une seule victoire en cinq rencontres.