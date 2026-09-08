"J'ai besoin de minutes pour être vraiment prêt à 100%" : Lucas Stassin est prêt à enchaîner à Séville

Lucas Stassin s'est présenté au micro de son équipe avec un sentiment mitigé après son premier match avec Séville contre l'Espanyol. Le buteur belge a ouvert le score à la 85e minute de jeu avant que Marcos Fernández n'égalise dans le temps additionnel (90+8e). Réduits à dix depuis la 56e minute de jeu suite à l'expulsion d'Arouna Sangante, les Sévillans ont malgré tout pris un bon point.

Lucas Stassin est entré en jeu à la 54e minute de jeu à la place de Robbie Ure. À peine arrivé au club, il a ainsi déjà fait ses débuts et s'est montré décisif en reprenant le ballon sur une longue touche déviée de la tête par un joueur de l'équipe adverse.

"Le feeling est particulier car on gagnait et à la fin on concède ce goal", a expliqué le joueur belge après la rencontre au micro de son équipe. "Mais c'est toujours difficile quand vous jouez à 11 contre 10. Nous nous sommes battus pour prendre ce bon point. Nous travaillons dur."

Un premier but sous ses nouvelles couleurs

Il est évidemment ravi d'inscrire déjà un premier but lors de son premier match sous ses nouvelles couleurs : "C'est bien. C'est toujours un plaisir de marquer bien sûr. J'aurais été heureux de prendre les trois points mais c'est le jeu. Nous devons nous battre pour prendre les trois points au prochain match."

Lucas Stassin est officiellement un joueur du Séville FC depuis le 1er septembre. Il a rejoint le club sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de Saint-Étienne. Après quelques jours à Séville, il a raconté déjà s'y sentir bien : "Je me sens bien. C'est une bonne équipe. Ils m'ont bien accueilli. C'est bien. J'ai besoin de minutes pour être vraiment prêt à 100% et pour faire le meilleur pour cette équipe."

🤩 | Premier match et premier but pour Lucas Stassin avec Séville ! 🇧🇪🆕 #EspanyolSevilla pic.twitter.com/e6VENhEBhz



— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 7, 2026

"It's always a pleasure to score." 🙌



Lucas Stassin on his debut goal in #EspanyolSevilla and his first days at the Club. 👊 pic.twitter.com/TzTCfO2aFS — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) September 7, 2026

Ces débuts réussis sont en tout cas une première étape importante pour Lucas Stassin sous les couleurs de Séville. Parfois, le plus compliqué est de marquer d'entrée pour un buteur dans sa nouvelle équipe. Le Diable Rouge n'a eu, lui, besoin que d'une grosse demi-heure pour y parvenir.

Lucas Stassin doit désormais enchaîner

Cela devrait mettre en confiance Lucas Stassin pour les échéances qui arrivent. Lui qui reconnaît lui-même encore avoir besoin de minutes avant d'être à 100% peut encore progresser et franchir un cap sous les couleurs de sa nouvelle équipe.

L'objectif sera désormais clair : enchaîner. Les choses ont très bien démarré pour lui, mais il sera évidemment important de continuer à travailler et de montrer qu'il est un joueur sur lequel on peut compter à Séville. Son entraîneur pourrait bien décider de lui accorder de plus en plus sa confiance, d'autant plus après ce premier match où il a marqué un but malgré la réduction à 10 de son équipe.

Le prochain match de Séville sera ce vendredi. Les Andalous affronteront Valence à 21h00. L'occasion pour l'ancien joueur de Westerlo d'être titulaire pour la première fois ? Cela est bien possible, reste à voir ce que décidera l'entraîneur Luis García Plaza.