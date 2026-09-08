"Je pense que je suis le meilleur joueur du monde" : Kylian Mbappé rêve de remporter le Ballon d'Or
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Le Ballon d'Or 2026 sera attribué le lundi 26 octobre prochain à Londres. Kylian Mbappé rêve de remporter le précieux trophée. Le buteur français s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse à la veille du match de Ligue des champions entre le Real Madrid et l'Inter Milan.
"Je ne me vote pas" : Ousmane Dembélé dévoile ses favoris pour le Ballon d’Or
Ousmane Dembélé, tenant du titre du Ballon d'Or, s'est exprimé sur l'édition de cette année : "Mon top 3 ? Tout mélangé : "Kvara", Harry Kane, qui a fait une très, très bonne saison, et je pense Kylian Mbappé. Après, il y en a encore plein. Michael Olise peut être dedans parce qu'il a fait une saison incroyable. Il a été le meilleur joueur de Bundesliga. Lamine Yamal aussi. Fabian Ruiz, Pacho... On l'oublie, celui-là, Pacho. J'espère qu'on ne va pas l'oublier cette année, parce qu'il mérite."
Ousmane Dembélé a préféré ne pas se placer dans ce classement : "Je ne me mets jamais dans des trucs comme ça. Si c'est moi qui parle, je ne me vote pas."
👀 Ousmane Dembélé donne son top 3 du Ballon d'Or 2026 #ballondor pic.twitter.com/2qVo7VNa44— L'Équipe (@lequipe) September 8, 2026
Le Ballon d'Or 2026 sera attribué le lundi 26 octobre prochain à Londres. Kylian Mbappé rêve de remporter le précieux trophée. Le buteur français s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse à la veille du match de Ligue des champions entre le Real Madrid et l'Inter Milan.
Kylian Mbappé est inévitablement l'un des meilleurs joueurs du monde. Il n'a toutefois encore jamais été récompensé par un Ballon d'Or. Cette année sera-t-elle enfin la bonne ?
Kylian Mbappé croit en ses chances
Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France y croit légitimement : "Quand tu joues au Real, le meilleur club au monde, de manière naturelle, les gens t'associent à ce type de récompense. Alors, oui, les gens parlent de moi naturellement pour être Ballon d'Or quand ils me croisent dans la rue. Pour moi, c'est positif. On verra."
"J'ai la sensation que c'est une bonne année pour l'obtenir. J'ai marqué l'histoire cet été lors de la compétition la plus importante (en terminant meilleur buteur de la Coupe du monde 2026 avec 10 buts et en devenant meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec 22 réalisations en trois phases finales). Mais il reste encore beaucoup de temps. Et chacun est libre de penser qui est le meilleur joueur du monde", a-t-il ajouté.
Le Français se considère en tout cas comme le meilleur joueur du monde : "Moi, je le pense toujours mais c'est très personnel. Chacun a son avis. Certains diront oui, d'autres non. C'est un débat... Tout le monde ne partage pas forcément mon point de vue. Cette année pourrait être la bonne pour remporter le Ballon d'Or mais ce sont les journalistes qui votent et qui feront leur choix."
Encore quelques semaines à patienter
Kylian Mbappé devra encore désormais patienter quelques semaines avant de savoir s'il remportera le Ballon d'Or. Ses performances avec la France lors de la Coupe du monde et avec le Real Madrid ont certes souvent été impressionnantes, mais reste à voir si cela suffira pour soulever le Ballon d'Or.
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