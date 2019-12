Un partage et de nombreux buts au sommet de la Bundesliga entre Dortmund et Leipzig

Le gros match de la 16ème journée de Bundesliga avait lieu ce mardi soir à Dortmund. Le Borussia y recevait le leader Leipzig.

Cela avait débuté sur les chapeaux de roue pour Thorgan Hazard et les siens. Après 23 minutes, Julian Weigl ouvrait la marque et un autre Julian (Brandt) doublait la mise quelques minutes plus tard :

Alors qu'il avait le match en main, le Borussia relanca lui même Leipzig. En huit minutes, Timo Werner s'offrait un doublé et remettait les équipes à égalité, grâce à deux bourdes de ses adversaires :

GOAL | Werner marque après une grossière erreur de Burki ! 😬



WOW | Werner marque un doublé ! Encore une énorme erreur de Dortmund ! 😳



Jadon Sancho, auteur par ailleurs d'un excellent match, redonnait vite l'avance à Dortmund :

Mais, à nouveau, Leipzig est revenu dans la rencontre. A la 77ème, Patrick Schick faisait 3-3, ce qui sera le score final. En attendant les autres rencontres, Leipzig et Dortmund sont toujours respectivement premier et troisième.