Officiel : Liverpool attire l'un des talents du RB Salzbourg !

C'était dans l'air et c'est désormais officiel : Takumi Minamino (24 ans) passera du RB Salzbourg à Liverpool dès le 1er janvier. L'international japonais avait laissé sa carte de visite aux Reds en marquant à Anfield, puis en participant à l'excellente prestation de Salzbourg à domicile contre Liverpool. Il avait également marqué deux fois face à Genk en phase de poules.

Minamino a signé un contrat de quatre saisons et demi, jusqu'en juin 2024, et rejoint les bords de la Mersey contre un montant libératoire de 8 millions d'euros. Une somme qui peut sembler dérisoire pour un joueur d'un tel potentiel et ayant marqué 11 buts en 22 sélections avec le Japon.

We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino 🙌



リヴァプールフットボールクラブは南野拓実選手の移籍についてレッドブル・ザルツブルクと合意に達したことを発表する pic.twitter.com/2yH2N0v3Y1