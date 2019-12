La moitié de l'effectif d'Arsenal souhaiterait être transférée

Pierre-Emerick Aubameyang aurait fait savoir qu'il souhaitait quitter l'Emirates Stadium pour une équipe plus compétitive.

Les envies de départ de Pierre-Emerick Aubameyang ont des conséquences dans le vestiaire d'Arsenal. En effet, selon The Independent, l'attaquant et capitaine des Gunners envisagerait de partir pour rejoindre un club plus compétitif et avec lequel il pourrait remporter plus rapidement des trophées.

Selon le média britannique, Lacazette et Xhaka seraient également sur le point de reconsidérer leur futur à Londres. Pire encore, ces envies de transferts concerneraient la moitié de l'équipe.

Un sentiment qui serait directement lié au club et non à l'arrivée de Mikel Arteta au poste d'entraîneur principal.