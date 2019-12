Robert Lewandowski opéré après le dernier match de l'année

L'attaquant polonais du Bayern Munich, dans une forme olympique, va être opéré à l'aine.

Robert Lewandowski, auteur de 30 buts en 24 matchs cette saison toutes compétitions confondues, sera opéré après le dernier match de l'année 2019 du Bayern Munich : le Polonais souffre de l'aine et passera sur le billard après la rencontre de ce samedi face au Vfl Wolfsbourg. Il devrait être absent entre dix et quinze jours et revenir début 2020, annonce le club bavarois.