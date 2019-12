Ligue 1 : Strasbourg et Sels battent les Verts, le PSG et Meunier survolent leur sujet, Lyon stagne toujours, Lille corrigé par Monaco

Soirée spéciale avec l'intégralité (dix rencontres) de la 19e et dernière journée de Ligue 1, qui ponctue la phase aller du championnat avant la trêve.

PSG - Amiens 4-1

Le PSG (avec Thomas Meunier titulaire) n'a fait qu'une bouchée du premier relégable qui n'aura tenu que dix minutes avant que Mbappé (10e) n'ouvre le score sur un service de Neymar, qui doublait ensuite la mise (46e). Mbappé s'offrait un doublé (65e) servi cette fois par Di Maria, avant qu'Icardi (84e) ne réponde à la réduction du score de Mendoza (70e).

Monaco - Lille 5-1

Battu en Coupe à Louis II (0-3), Monaco a pris sa revanche sur les Dogues. Osimhen (13e) ouvrait pourtant le score très tôt dans la partie. Mais Gelson Martins (23e) égalisait avant que Baldé ne mette l'ASM aux commandes (29e). Après la pause, un doublé de Ben Yedder (53e + 65e) noyait les espoirs lillois et Glik dans les arrêts de jeu scellait le score final. L'ASM revient à 3 points de son adversaire du soir.

Reims - Lyon 1-1

Tousart (9e) mettait les visiteurs aux commandes avec un but rapide. Mais Denayer (titulaire) et l'OL voyaient et Cafaro égaliser sur pénalty juste avant la pause. Thomas Foket et Jason Denayer partagent finalement la mise. Reims reste 6e alors que l'OL (12e) stagne en deuxième partie de tableau.

Strasbourg - Saint-Etienne 2-1

Le Racing poursuit sa remontée au classement après un début de saison délicat. Avec Matz Sels dans les cages, Strasbourg ouvrait le score par Ajorque (22e) avant que Thomasson (62e) ne double la mise. Sels devait se retourner à 20 minutes du terme suite à la réduction du score des Verts par Boudebouz sur pénalty.

Marseille - Nîmes 3-1

L'OM ne lâche pas sa place de dauphin et poursuit sa route là où peu de gens l'attendait en début de saison. Les Phocéens ouvraient le score par Alakouch (c.s.c. 46e), avant que Benedetto (65e) ne double la mise puis Payet (81e) n'enfonce le clou. Dans les arrêts de jeu, Briançon sauvait l'honneur pour Nîmes qui reste avant-dernier.

Montpellier - Brest 4-0

Dijon - Metz 2-2

Rennes - Bordeaux 1-0

Nantes - Angers 1-2

Nice - Toulouse 3-0