Louis De Vries rassure : "J'espère que la suspension sera de très courte durée"

Suite au contrôle de la Commission des licences, le club Waaslandien a été sanctionné avec une interdiction de transferts lors du prochain mercato.

Une pénalité qui est tombée en raison de retards de paiements. Mais le président du club Louis De Vries tient à rassurer : "Nous savions que cela allait arriver. Il nous manquait un certain nombre de choses et ils étaient au courant. Je sortais de la banque où j'avais effectué tous les paiements qui étaient encore en attente. Je peux maintenant assurer, la main sur le cœur que tout a été payé", a déclaré le nouvel homme fort du Daknam à Sporza.

Si Lokeren peut prouver que ces paiements sont en règle, l'interdiction de transfert sera levée. Et cela sera nécessaire car l'équipe a besoin de sang neuf et de qualité pour éviter une nouvelle relégation : "Nous espérons pouvoir reprendre toutes nos activités le 10 janvier et obtenir une levée de cette interdiction. Nous sommes actifs sur plusieurs dossiers de renforts pour le Mercato. Bien que nous craignions qu'il y ait une sanction, nous ne pouvions pas prévoir que cela tomberait aujourd'hui. J'espère que la suspension sera de très courte durée, afin que nous puissions rapidement nous remettre au travail."