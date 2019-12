Officiel : Carlo Ancelotti est le nouvel entraîneur d'Everton

A 60 ans, Ancelotti revient coacher un club anglais. Huit ans et demi après avoir été l'entraîneur de Chelsea, l'Italien devient le nouveau coach des Toffees.

Everton cherchait un nouveau coach depuis le 6 décembre, date de la rupture de contrat de Marco Silva. Mal embarqué cette saison, Everton est 16ème à 3 points seulement de la zone de relégation. Dans la semaine, la presse anglaise avait déjà révélé que l'objectif premier était de maintenir les Toffees. L'italien, qui a remporté trois Champions League, a déjà connu plus difficile comme tâche.

🔵 | Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R