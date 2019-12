Premier League : Everton et Arsenal se quittent dos à dos

Ce samedi après-midi, Everton recevait Arsenal à Goodison Park pour le compte de la dix-huitième journée de Premier League.

Carlo Ancelotti et Mikel Arteta, présents en tribunes, ont assisté à un match nul vierge (0-0) entre Everton et Arsenal ce samedi à Goodison Park. Les deux équipes ont offert très peu de spectacle : deux tirs cadrés seulement et très peu de combinaisons. Les deux nouveaux coachs ont du pain sur la planche.

Seul point positif à retenir du côté des Gunners, c’est le premier match sans encaisser de but depuis 15 rencontres