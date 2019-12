🎥 Thomas Vermaelen en finale de la Coupe avec le Vissel Kobe, Iniesta buteur

Le Vissel Kobe de Thomas Vermaelen, titulaire, est venu à bout du Shimizu S-Pulse en demi-finale de la Coupe de l'Empereur (3-1). Andres Iniesta a inscrit le premier but pour l'équipe du Diable Rouge tandis que le but de Shimizu a été inscrit par un ancien de Pro League, le Brésilien Junior Dutra.

La finale de la Coupe se jouera le 1er janvier ; le Vissel Kobe affrontera le vainqueur du duel opposant les Kashima Antlers au V-Varen Nagasaki.

Iniesta just scored this goal for Vissel Kobe in the Emperor's Cup. pic.twitter.com/zxfrn9oUby