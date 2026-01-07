"Le seul moyen de faire fermer des bouches" : Rafiki Saïd évoque les chances des Rouches de jouer les PO1

À peine remis de son élimination à la CAN avec les Comores, Rafiki Saïd s'est exprimé au micro de Sudinfo à propos de la deuxième partie de saison des Rouches et des chances de participer aux Playoffs 1.

Il adorerait évidemment que le Standard dispute l’Europe ou participe aux Playoffs 1 : "J’adore les stades aux ambiances chaudes et je suis servi à Sclessin. Évidemment que j’aimerais qu’on joue ces compétitions dans ce stade, on le veut tous."

"Il est vrai qu’on est pratiquement tous des novices par rapport aux Playoffs 1 dans le groupe, mais on sait que c’est en étant ensemble, en faisant preuve de cohésion, qu’on y arrivera. Personne n’y arrivera tout seul."

Le pessimisme est plutôt de mise à Liège concernant les chances des Rouches d’atteindre les Playoffs 1. Qu’en pense Rafiki Saïd ? "Ce qui est bien à Liège, c’est que même lorsqu’on ne veut pas lire ou entendre ce qui se dit sur nous, ça nous arrive d’office aux oreilles. Moi, je ne suis pas du style à parler avant la fin des événements. En tant que joueur, quand on arrive au Standard, on sait qu’on débarque dans un environnement très exigeant."

"Alors non, je ne trouve pas qu’on est trop dur, car c’est l’aura du club qui veut ça", pointe-t-il. "Maintenant, si on arrive à se qualifier pour les Playoffs 1, ces personnes qui nous en disent aujourd’hui incapables ne pourront que nous féliciter. Rester focus et travailler dur est le seul moyen de, passez-moi l’expression, faire fermer des bouches."

Une première partie de saison réussie ?



Comme Marlon Fossey, il estime que la première partie de saison est encourageante : "Si on prend du recul, malgré tout ce qui s’est passé, on est tout de même dans le top 6. Alors oui, on aurait pu avoir plus de points. Mais on est dans le bon. Il faut juste être plus exigeants et bosser davantage."