Genk a (encore) loupé le coche à Anderlecht

Les champions de Belgique en titre avaient l'occasion de se relancer dans la course aux playoffs 1, mais ils n'ont presque pas existé sur la pelouse du Sporting d'Anderlecht.

Si on s’accorde pour dire qu’Anderlecht a livré une prestation aboutie, dimanche soir, on notera également que le Racing Genk n’a pas été à la hauteur de l’évènement. "Ce n’est évidemment pas le résultat qu’on était venu chercher, ni le match qu’on voulait proposer", confirme Sander Berge.

Occasion manquée

Mais, au-delà de la qualité de leur prestation, les Limbourgeois ont surtout oublié de profiter du faux-pas de Zulte Waregem. "On a manqué l’occasion de recoller au peloton de tête et d’éloigner un concurrent et ça fait déjà trois ou quatre fois que ça arrive cette saison."

Pourtant, les champions de Belgique en titre doivent déjà tirer un trait sur la défaite de dimanche soir. "Maintenant, tout ce qu’on peut faire, c’est se concentrer sur la suite, continuer à se battre, gagner le prochain match et aller chercher cette place en playoffs 1", conclut le Norvégien.