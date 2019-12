Le coach de Crystal Palace explique la non-sélection de Christian Benteke

Roy Hodgson n'a pas repris le Diable Rouge dans son effectif pour affronter West-Ham, en ce jour de boxing day.

Le coach anglais a finalement expliqué ce choix, quelques minutes avant le match, sur le site du club londonien : "Christian Benteke se plaignait d'une blessure musculaire après le match contre Newcastle. Nous espérions que ce n'était que de la fatigue, mais les scanners montrent qu'il y a une tension musculaire qui l'empêchera de jouer pendant les prochaines semaines".

Et Hodgson de poursuivre : "C'est un coup dur pour nous, car il a fait deux belles apparitions ces derniers temps. Il a fait un excellent travail et les trois attaquants ont bien joué, avec lui au centre, Jordan à droite et Wilf à gauche. Nous avons dû le changer aujourd'hui parce qu'il n'est pas disponible et ne le sera probablement pas avant un bon moment. Le problème avec nos blessures, c'est qu'elles sont toutes à long terme pour le moment."

Un problème musculaire qui pourrait durer quelques semaines si on en croit le discours de son coach Roy Hodgson. Il restait sur deux matchs en tant que titulaire, ce qui est plutôt rare cette saison.