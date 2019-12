Malaise : quand Riyad Mahrez annonce le départ d'un de ses coéquipiers

Manchester City devrait se séparer de quelques cadres en fin de contrat l'été prochain. L'un d'eux, David Silva, l'avait déjà annoncé. L'autre a été officialisé par ... Riyad Mahrez.

Un jeu de fin d'année a été organisé par le club mancunien sous forme de quiz soumis à Riyad Mahrez et Bernard Mendy. Vient alors la question : "Quel joueur a annoncé son départ du club l'été prochain ?". La réponse est David Silva, en fin de contrat et qui a déclaré disputer sa dernière saison avec les Citizens après 10 ans de bons et loyaux services (un jubilé est déjà prévu).

Mais Mahrez commettra une belle boulette en nommant également Fernandinho parmi les joueurs en partance l'été prochain. Bernard Mendy en rira jaune, conscient que son coéquipier a été un peu trop bavard. Et Fernandinho (34 ans), en fin de contrat, ne devrait donc pas rester à Manchester City ...