Les playoffs 1 définitivement envolés pour l'Excel ? "Il reste neuf matchs à jouer !"

Battu à Malines, l'Excel Mouscron a probablement abandonné ces dernières chances de jouer les playoffs 1 en fin de saison, mais les Hurlus n'abandonnent pas la partie pour autant.

C’était le match à ne pas perdre dans la course au top 6, mais l’Excel n’a pas trouvé la parade pour dompter une équipe malinoise bien en place. "C’était sans doute un jour sans, on s’est donné à 100%, mais ça n'a pas été. On doit se concentrer sur la deuxième partie de saison maintenant", estime Deni Hocko.

"Les autres perdront aussi des points"

Et l’Excel termine donc l’année à sept points de la sixième place, désormais occupée par son dernier bourreau de l’année. Fin du rêve pour les Hurlus? "Il nous reste neufs rencontres à jouer et donc beaucoup de points à prendre", tempère le médian monténégrin.

Tant que mathématiquement, ce sera possible, Deni Hocko n’a pas l’intention d’abdiquer. "Les autres perdront aussi des points. Tout est encore possible", insiste-t-il. "Et tant que ça l’est, doit y croire, tout donner et prendre les matchs l’un après l’autre."