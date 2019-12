Nicky Hayen va rester à Saint-Trond après la fin de son intérim

Saint-Trond s'est incliné à Waasland-Beveren et vit une saison décevante. Nicky Hayen, entraîneur intérimaire, ne restera pas en poste mais restera au Stayen.

Nicky Hayen dirigeait son dernier match ce jeudi en tant qu'entraîneur principal du STVV. L'ancien défenseur des Canaris sera remplacé lors de la trêve par le "vrai" successeur de Marc Brys, mais même si son intérim s'arrête, il restera à Saint-Trond.

"Je vais d'abord me reposer un peu. Puis, j'ouvrirai mon ordinateur et je préparerai le stage hivernal. J'accompagnerai le prochain entraîneur et son staff", affirme-t-il dans Het Laatste Nieuws. "Je verrai ensuite ce qui se passe, mais je resterai certainement à Saint-Trond".