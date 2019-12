Sander Berge a-t-il disputé son dernier match du côté de Genk ?

Ce jeudi après-midi, Genk a pris la mesure d'Eupen à la Luminus Arena (2-1). Le champion de Belgique clôt l'année 2019 sur une meilleure note mais parviendra-t-il à conserver l'un de ses meilleurs joueurs durant le mercato hivernal qui ouvrira ses portes le 1er janvier.

Genk a amplement mérité sa victoire contre Eupen ce jeudi après-midi. "Un succès logique au vu de la rencontre. Une rencontre ardue et coriace, mais nous sommes parvenus à l'emporter. Nous aurions peut-être dû tuer la rencontre afin de mettre rapidement fin aux espoirs eupenois", nous confie Sander Berge. "Il faut retenir la victoire, ces trois points qui nous font du bien", souligne le médian.

Le week-end dernier, Genk avait chuté à Anderlecht (2-0). "Tout a été meilleur que la semaine dernière. Nous étions plus agressifs et plus lucides. Nous avons mieux joué en tant qu'équipe. Rien n'allait à Anderlecht, un match sans. Ici contre Eupen, nous avons montré un meilleur visage", ajoute le Norvégien qui pourrait quitter le Limbourg cet hiver.

Suivi attentivement par plusieurs clubs de Liga, de Serie A, de Premier League et de Bundesliga, Sander Berge a peut-être disputé son dernier match sous les couleurs du Racing Genk ce jeudi après-midi contre Eupen. "Vais-je rester à Genk? Je ne peux pas répondre à cela. J'étais déjà dans une situation similaire l'été dernier, nous verrons. Je me sens bien à Genk. L'avenir nous le dira", a lâché le médian âgé de 21 ans.

Sous contrat jusqu'en 2021, Genk souhaite recevoir 20 à 25 millions d'euros pour son jeune joueur. Néanmoins, Berge est ambitieux et ne rejoindra pas n'importe quel club, il avait d'ailleurs décliné une offre de Sheffield United l'été dernier.