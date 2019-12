Kevin De Bruyne à nouveau décisif dans la victoire de Manchester City

Le Diable Rouge n'a pas sorti un gros match dans le jeu. Mais, malgré tout, il est parvenu à être plus que décisif en délivrant une passe décisive et en inscrivant un goal.

Les Cityzens recevaient Sheffield United ce dimanche soir. Ils ont quelque peu tardé avant de faire la différence. C'était toujours 0-0 au repos, malgré une grosse domination, avec notamment 75% de possession.

Le premier but est finalement tombé à la 50ème minute. Qui d'autre que De Bruyne et Aguero ? Le premier a servi le second et l'Argentin a scoré dorénavant au moins un goal contre 32 équipes différentes en Premier League.

1⃣-0⃣ | MCISHU



Après une passe décisive, De Bruyne a plié définitivement le match. A la 82ème, il faisait 2-0. Une longue course et une belle frappe pour donner trois points importants à Manchester City.

Au classement, Manchester City reste troisième mais recolle à un point des Foxes qui s'étaient imposés à West Ham samedi soir. Sheffield, en revanche, se fait doubler par Manchester United. Ils sont huitièmes avec 29 points.