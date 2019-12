Mikel Arteta analyse ce dont a besoin Arsenal

Mikel Arteta est arrivé dans un Arsenal en galère. Peut-il redresser la barre ? L'Espagnol répond ...

Mikel Arteta souligne tout d'abord l'importance des absences : "Nous avons besoin que les blessés fassent leur retour, tout d'abord, afin d'être plus compacts. Je suis d'abord concerné par le fait de tirer le maximum de mes joueurs", estime le nouveau T1 d'Arsenal via Skysports. Pas question, donc, de réclamer haut et fort des transferts.

"Il faut de la clarté, une vision. Tout le monde doit y croire, croire en cette direction et croire qu'elle nous fera réussir. Si on se met à douter après un ou deux mauvais résultats, d'une erreur ci et là ... Il faut y croire et travailler", conclut Arteta.