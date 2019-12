Victoire totalement folle pour le Leeds de Bielsa : neuf buts et le retour en tête

El Loco en est devenu fou. Rattrapée trois fois à Birmingham, son équipe l'a emporté en toute dernière seconde pour bien terminer l'année.

Leeds n'était pas en grande forme en cette fin d'année, avec deux partages et une défaite à Fulham. C'est à Birmingham que les Peacocks devaient se relancer et c'était bien parti avec un score de 0-2 après 21 minutes. Mais la réduction du score tombait vite et l'égalisation survenait à l'heure de jeu via Jutkiewicz.

Leeds reprenait l'avantage, mais le 3-3 tombait à la 83e. IIl ne fallait même pas une minute à Dallas pour signer le 3-4, mais Leeds pensait encore faire une mauvaise opération avec Jutkiewicz qui signait son doublé au début des arrêts de jeu. Les hommes de Bielsa ont cependant continué à croire en leurs chances, et c'est à la 95e que le 4-5 est tombé... sur auto-but.

Cette victoire leur fera le plus grand bien, puisque le leader West Bromwich s'est incliné dans le même temps 0-2 contre Middlesbrough. Les deux équipes partagent le même nombre de points, mais c'est Leeds qui est devant. Fulham, avec neuf points de retard, monte sur la troisième marche du podium, grâce à sa victoire contre Stoke et à la défaite de Brentford à Milwall.