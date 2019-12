Pierre-Emerik Aubameyang établit un nouveau record en Premier League

Ce dimanche lors de la défaite d'Arsenal face à Chelsea (1-2) lors de la 20ème journée de Premier League, l'international gabonais a encore fait parler la poudre. Néanmoins, ce ne fut pas suffisant pour permettre aux Gunners de prendre la mesure des Blues.

L'arrivée de Mikel Arteta à Arsenal semble avoir été bénéfique pour les Gunners et Pierre-Emerik Aubameyang. Le buteur gabonais a marqué son deuxième but en deux rencontres depuis l'arrivée du technicien espagnol. Un but qui porte son total à 13 en 20 matchs de Premier League.

L'ancien joueur de l'AC Milan vient d'établir un nouveau record comme le précise Opta. En effet, il a planté 45 buts en Premier League depuis son arrivée. Aucun joueur n'a fait mieux depuis les débuts de l'ancien joueur du Borussia Dortmund en Angleterre.