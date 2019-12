Mino Raiola évoque l'avenir de Pogba : "Il doit jouer pour des titres"

Paul Pogba est toujours à Manchester United, malgré les rumeurs de départ persistantes. Son agent, Mino Raiola, a évoqué son avenir.

Paul Pogba restera-t-il à Manchester United ? Mino Raiola, interrogé par Skysports, a répondu à cette question, dans l'air depuis longtemps. "Paul a toujours respecté Manchester, tant que Manchester a respecté Paul. Le seul qui parle pour ManU et Paul, c'est Ole Gunnar Solskjaer et je me joins à ce qu'il dit : il ne partira pas", affirme-t-il.

"Paul souffre un peu de sa blessure pour le moment et c'est ce qui nous occupe maintenant. Le seul objectif de Paul, c'est de bien performer avec Manchester United", continue l'agent de Pogba. "C'est un grand professionnel et son coeur est à ManU".

Pour l'instant

Mais Mino Raiola, fidèle à lui-même, a tout de même tenu à prévenir United, l'air de rien. "Peut-il rester des années ? Oui, mais dans un club qui se bat pour le titre et, espérons-le, pour la Ligue des Champions", précise-t-il. "Est-ce étrange ? Suis-je le seul inquiet à ce sujet ? Est-ce que le propriétaire n'est pas inquiet lui-même ? Je crois que tous ceux qui sont amoureux de ManU sont inquiets", ajoute l'Italien.

"Comme Ole le dit, c'est un travail en cours. Il dit qu'il travaille à l'année prochaine. Espérons-le car le monde a besoin d'un Manchester United au top. Ils ne sont clairement pas là où ils pensent qu'ils devraient être", conclut Raiola. Avec, pour le coup, pas mal de bon sens ...