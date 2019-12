Polémique du côté de Manchester United : Un joueur s'affiche avec un maillot du...PSG !

Marcos Rojo n'a disputé que neuf matchs cette saison du côté de Manchester United. Sous contrat jusqu'en 2021 avec les Red Devils, l'international argentin ferait partie des joueurs priés de faire leur bagage cet hiver.

Quoiqu'il en soit, Rojo a arboré publiquement un maillot du Paris Saint-Germain lors d’une visite auprès de son ancien club d’Estudiantes de la Plata, en Argentine. Un appel du pied au club de la capitale ? Chacun s’en fera sa propre interprétation.

Les supporters mancuniens sont furieux et le font savoir sur les réseaux sociaux tandis que les fans parisiens sont contents car cela confirme à leurs yeux que le PSG a la cote en France, et à l'étranger.

Marcos Rojo visiting his old club Estudiantes de La Plata in a PSG Jersey. #mufc pic.twitter.com/8CgSAJR2EL