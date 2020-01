Officiel : Le Stade Rennais se débarrasse d'un flop de 8 millions d'euros

Arrivé en Bretagne en provenance de West Ham il y a deux ans contre un chèque de huit millions d'euros, l'attaquant n'est jamais parvenu à s'imposer.

Le Stade Rennais et Diafra Sakho, c'est fini. L'attaquant, qui n'a disputé aucune minute de jeu cette saison, quitte le club breton a six mois de la fin de son contrat comme l’indique un bref communiqué publié sur le site internet du Stade Rennais.

"Le Stade Rennais F.C. et Diafra Sakho ont résilié le contrat qui les liait jusqu’en juin 2020. Le club remercie Diafra pour sa participation et son engagement professionnel et humain sans faille et lui souhaite le meilleur dans ses projets futurs."